澎恰恰還欠6000萬「穩死的」！遭爆賭博又背債 他全說了
澎恰恰（澎哥）為圓導演夢欠下2.4億元債務，自行宣布破產後努力工作還錢，加上金主林秉文協助，去年8月終於還清所有欠款，沒想到，近日他開直播坦承還有5000至6000萬元債務，感嘆10輩子都還不完，「穩死的」，有消息指因為賭博才會新增債務，澎哥昨（7日）深夜再度於臉書發長文駁斥。
記者楊穎軒／綜合報導
澎哥以QA的方式一次解答外界疑惑，針對賭博欠債傳言，他表示「沒有！我的負債絕對沒有透過賭博產生」，至於6000萬元債務從何而來，澎哥解釋，去年說還剩1500萬元是以親朋好友的債務為主，這部分已經還了很多，6日直播說還剩5000、6000萬元是「親友跟錢莊的額度」。
而為何可以欠債高達2.4億，澎哥說，從拍第一部棒球電影積欠幾千萬元，自己為了爭一口氣，希望哪裡跌倒就從哪裡爬起來，但一錯再錯，反而越賠越多，實際欠債金額其實沒有那麼高，都是高額利息所累積。
澎哥表示，現在財產都是公司管理，彼此協議好每個月只給他5萬元生活費，並嚴格規定每個月全部收入分配給各個債權人，目前以賣車、賣房、努力工作清償剩下的債務，但自知僅靠演藝圈酬勞可能很難償還所有債務，對債權人也是不負責任的行為，因此成立泡菜品牌「恰恰好」加速償債速度，希望最快在2024年把債務歸零。