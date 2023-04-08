失聯女大生搭機入境緬甸！網曝最新狀況：男友不走她不走
台中某私立大學一名大二女學生，日前疑似出國後失聯，讓家屬為此焦急不已。而過去曾有多起詐騙集團，利用高薪方式吸引「豬仔」前往柬埔寨，最後控制人身自由等案例，也讓家屬懷疑女大生遭人蛇集團控制。不過經過警方追查，目前初步已排除女大生遭控制，並透過出入境紀錄，追查到女大生搭機過境英國、最後入境緬甸，而警方還在進一步釐清，女大生失聯動機，調查背後是否遭人控制等。
記者林盈君／綜合報導
但有網友於8日凌晨，在批踢踢（PTT）PO文指出，警方已順利找到該名女大生，不過女方疑似因男友關係，不願搭機離開緬甸；網友更指出，警方及民間團體，透過國際協助、並動員大批人力，但女大生卻堅持不離開，不但浪費時間，也讓所有人都很挫折。網友並指出女大生目前13項最新狀況，表示「男友不走她不走」、「已讀不回不理不下樓封鎖」、「浪費時間」等，並呼籲追查女大生是否為詐騙共犯，但此消息尚未獲得警方證實。
據了解，女大生從上（3）月29日就與親友失聯，且社群帳號都關閉，最後持護照入境緬甸仰光。由於女大生失蹤多日，讓家屬相當著急，恐其遭到人蛇集團控制，因此在臉書社團「沙鹿之美」公布特徵，請求網友協助尋人，並於本月2日晚間向警方報案。
據警方調查，女大生的李姓前男友曾為詐團成員，交往期間2人共用手機，上月因「新男友」介入分手，女大生歸還手機時，李男還提醒過女方不要被騙，不料才隔沒多久就爆出失蹤消息，後續更傳出，女大生現任男友疑似也是詐團分子，但詳情仍在釐清中。
警方初步研判2方向，一是女大生可能單純赴緬甸找新男友；二是可能是遭對方用觀光旅遊名義，誘騙到該處。警方已透過國際協助著手調查，目前僅確定女大生尚未離境，人還在緬甸境內，但詳細情形還有待進一步調查。