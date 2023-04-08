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IG網紅「拖床墊擺陽台」拍美照！網譙超丟臉　助理解釋了

▲IG網紅模特兒林倩在國外旅遊時，被網友爆料把床墊搬到陽台拍照。（圖/Dcard）
▲IG網紅模特兒林倩在國外旅遊時，被網友爆料把床墊搬到陽台拍照。（圖/Dcard）

記者張嘉哲/綜合報導

現在社群時代，誰能拍出更好看的照片，誰的照片更有質感，自然能夠吸引更多人關注，不過近日一位在IG擁有31萬粉絲追蹤的網紅模特兒林倩，被網友爆料去義大利旅遊的時候，為了拍照把飯店的床墊拖到陽台，還自豪拍美照，讓不少台灣網友怒譙「丟臉丟到國外去......」對此，林倩助理則出面滅火解釋原委。

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一名網友在Dcard貼文爆料，表示不敢相信林倩在國外的飯店把床鋪拖到陽台拍照，直呼「這也太誇張了吧？」只見照片中，林倩將飯店床墊拖到陽台，站在上面拿著披薩拍照並表示「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快。」

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▲林倩悠閒的吃著披薩，底下的床墊讓網友感到相當傻眼。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「........這是床欸，陽台這麼多髒污，好傻眼」、「床是白色的不是嗎.....搬到陽台去是怎樣」、「網紅為了拍照真的是什麼都做的出來」、「素質真的差到不行....」、「真的好丟臉，丟臉丟到國外去」、「搬到陽台哪裡夢幻==」、「到底是哪來的想法啊...真的很不OK」、「這個素質....真的很差」。

對於該爭議，林倩本人並未在IG有任何回應，不過根據《華視新聞》報導，林倩助理解釋，動態中網友所指的床墊其實是椅子，只是鋪得很像床墊，事後有從陽台搬回房間內物歸原位，飯店業者也沒有意見，盼大家不要過度放大、以訛傳訛。

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