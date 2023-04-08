草東沒有派對回來了！一句話送給過世鼓手 粉絲瞄到淚崩
獨立樂團「草東沒有派對」2012年成軍即培養一票死忠樂迷，正式出道後曾打敗五月天奪下金曲獎最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎，2021年10月30日女鼓手凡凡（蔡憶凡）驟逝讓團員陷入低潮，沉寂許久，草東昨（7日）在粉專宣布將發行第二張專輯，並釋出新單曲，一句提及過世團員的話讓粉絲紅了眼眶。
記者楊穎軒／綜合報導
草東沒有派對昨晚發文透露，5月將推出新專輯《瓦合》，這是他們相隔7年的新作，「真的非常謝謝一直以來的所有鼓勵和陪伴，謝謝大家的等候，我們是草東沒有派對」，草東同步公開新單曲《床》的MV，歌曲資訊欄最下方寫道：「致我們最可愛的凡凡 In loving memory of our friend Fan Tsai.」
貼文發布幾小時，獲得近2萬人按讚、2千多次分享和800多條留言，大批粉絲紛紛留言：「歡迎回來」、「感動落淚，愛死」、「太好了，這是最值得期待的事情」、「終於回來了！想你們了」、「有一陣子不敢聽，總覺得少了什麼。謝謝你們回來，讓草東繼續下去，聽過現場就讓回憶留在過去，謝謝你們重新回來，讓大家再看見新的希望」！
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