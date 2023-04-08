雨神掰掰！全台乾冷「低溫探15度」 首颱下週形成機率曝
今（8）日擺脫鋒面帶來的雨水，換受到東北季風影響，全台轉乾涼降雨機率低，今日富貴角出現最低溫14度，北部低溫剩下15度上下，南部也掉到20度以下剩18、19度，其他地區15、16度，明（9）清晨比今天略低，白天後逐漸回升，正式迎接溫暖無雨的好天氣到來！
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局預報員林定宜表示，今日全台都是乾涼，除了東部、西半部山區仍有零星降雨，整體來說假日兩天水氣少、雨勢緩，降雨機率低。這波跟雨神說掰掰後，到下周五之前水氣不足降雨機率小，只剩下迎風面有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
不過東北季風影響之下，要留意強勁風力，包括桃園到台南、花東、金門、澎湖、恆春半島，今日沿海地區吹9至10級強風，尤其是沿海、空曠地帶、台灣海峽側海域有較大風浪。
至於目前菲律賓的熱島擾動，是否有機會發展成首颱，預報員指出目前海水溫度夠，但垂直風力不足，未知性仍相當大，要到下禮拜二、三接近東方海面後，觀測是否有整合成熱帶性低氣壓，不過因為距離遙遠，形成颱風也不會為台灣帶來水氣，尤其是南部水情想緩解只能等梅雨季。
天氣風險分析師林孝儒指出，下一波較明顯的天氣變化大概要落到下週五入夜至下週六了，預期屆時將伴隨一道鋒面通過後東北季風南下，中北部及東半部轉陰有短暫陣雨，目前來看鋒面發展的位置還是比較偏北，同樣對於南部的水情影響較有限，提醒大家持續節約用水。