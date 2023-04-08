市場變化加速金價輪動！台銀：上半年挑戰2072美元

我是廣告 請繼續往下閱讀
這背後原因正是市場變化迅速，使不確定性升高，推升避險需求，楊天立指出，矽谷銀行（SVB）等美國中小型銀行以及瑞士信貸（Credit Suisse）風波接連發生，雪上加霜的是，台灣清明連假期間，OPEC+無預警減產石油，加重通膨壓力，刺激金價收盤來到每盎司約2021美元。
楊天立表示，歐美銀行連環爆，系統性風險能否完全排除、沒人知道，但若需釋放流動性，過去一年以來，美國聯準會（Fed）緊縮政策的通膨控制效果，就會打折；看起來當時的暴力升息手段，讓如今的政策陷入兩難，進一步為接下來市場增添不確定因子。
楊天立指出，金價現已站上2000美元，市場肯定會觀望，短線則要看美國非農就業數據帶來的影響；同時，Fed升息循環預料將在5月或6月進入尾聲，這有利貴金屬後續漲勢；綜合各項因素，他認為，金價今年上半年有機會挑戰2072美元價位。
此外，多國央行去年開始大量買入黃金，今年前2月力道不減，淨買入約125公噸，楊天立點出，這也是各國央行在大環境不確定性仍多之下的避險布局，會是金價走勢的觀察點之一。
面對遭多重風險夾擊的2023年，楊天立表示，建議依然只有股債的投資組合，納入黃金，以達有避險之效。（編輯：郭無患）1120408