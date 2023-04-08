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五月天幫Energy合體！怪獸不忍了　公開嗆Toro「這件事」

▲ 五月天怪獸（右三）曬出與Energy的合照，開玩笑嗆聲沒有任何社群帳號的Toro（右一）：「自己不會申請帳號嗎？」（圖／翻攝五月天怪獸臉書）
▲ 五月天怪獸（右三）曬出與Energy的合照，開玩笑嗆聲沒有任何社群帳號的Toro（右一）：「自己不會申請帳號嗎？」（圖／翻攝五月天怪獸臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

昔日天團Energy在五月天日前的高雄場演唱會上世紀合體，在演唱會上雙方飆唱歌曲〈放手〉，掀起許多人的回憶殺，事隔數日後，五月天怪獸於昨（7）日晚在社群媒體上不僅分享了當天演唱會時彩排的點滴，還貼出Energy最新的團體合照，不忘狂虧Toro：「自己不會申請帳號嗎？」

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Energy擔任五月天4月2日的演唱會嘉賓，怪獸發文提到彩排時見到Energy五人全體出現在舞台上，心情與大家一樣激動澎湃，「心思飛回18年前，他們教我們跳舞，我們幫他們製作歌曲的那些年。」各種回憶湧上心頭，無論是正經的對話還是暢談夢想，甚至是笑話、垃圾話，都讓他印象深刻。

▲ 五月天怪獸嗆沒有臉書、IG的Toro：「自己不會申請帳號嗎？」（圖／翻攝五月天怪獸臉書）
▲▼Energy日前在五月天的演唱會上合體。（圖／翻攝五月天怪獸臉書、相信音樂提供）
▲Energy真的在五月天演唱會上合體。（圖／相信音樂提供）
 
怪獸直言，過了18年Energy要再合體重現最殺舞蹈團體是多麼的不容易，「我知道他們在非常忙碌的行程中還是努力的集合一起鍛鍊，尤其有人還有傷在身，對我們所有人來說，這是台上的十分鐘，但對他們來說是三、四個月的密集鍛鍊還有過去數十年的精華堆積，以及最重要的，他們五人兄弟情的證明。」怪獸還笑說，邊寫文章竟然眼眶還濕濕的，似乎是當天的感動延續至今。此外，怪獸也在臉書放上最新的Energy團體照，不忘狂虧沒有任何社群軟體的Energy團員Toro：「自己不會申請個帳號嗎」、「你來按讚啊」。

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