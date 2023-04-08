開發時間可望銳減！歐洲欲掌控AI藥物　專家警告潛在風險

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歐洲藥品管理局（EMA）高級科學官員哈洛德（Ralf Herold）指出，當局正在考慮如何評估AI的風險與不確定性，是否會影響藥物效益，並提出監管AI的4項原則：確保決策是以證據為基礎、充分利用學術界與產業的專業知識、銜接藥品和醫療器材法規、與國際合作夥伴保持一致。
有些藥商則認為，若政策制定者過度監管，只會扼殺創新，英國知名人工智能製藥公司「Exscientia」首席執行長霍普金斯（Andrew Hopkins）直言，該國已經存在多層監管，包含藥物安全、倫理臨床試驗、隱私規範，不需要更多額外的規則來限制這個新興產業。
報導並引述英國Covington律師事務所合夥人卡斯爾的看法，未來上市的藥物產品，將很少有在開發過程中，完全不涉及人工智能的。
EMA藥物警戒部門負責人阿萊特（Peter Arlett）則聲稱，變革何時來到、變化程度有多大，目前還是未知數，但需要為此做好準備，考慮到潛在風險、挑戰以及機遇，強調EMA的大門是敞開的，當局願意多多了解開發者的想法，監管方也能從過程中學習。
阿萊特並表示，雖然人工智能將改變藥品審批的執行方式，但基本原理是不會變的，即確保患者的益處優先，確信該產品質量高、安全且有效。