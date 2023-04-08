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吳姍儒超暖心！曬育嬰照飄仙氣　一句話惹哭3.8萬人

▲吳姍儒曬出育嬰照，臉上皮膚晶瑩剔透，強調當媽媽要先照顧好自己。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒曬出育嬰照，臉上皮膚晶瑩剔透，強調當媽媽要先照顧好自己。（圖／翻攝吳姍儒IG）

記者江芷稜/綜合報導

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒（Sandy）去年結婚，3月21日順利生下兒子「小初一」，一直散發正能量的她，當了媽媽也相當優雅，在IG曬出母子同框的美照，住在月子中心敷面膜保養，沒有手忙腳亂的樣子，強調即使坐月子也要「先把自己照顧好」，不能忽略自己的重要性，讓不少媽媽心生共鳴，獲得3.8萬人按讚，還有媽媽留言坦承看到此文崩潰大哭，「被暖到了，謝謝」。

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▲吳姍儒親自解釋，為甚麼常被別人說藏肚的原因，結果照片把大家嚇到，「肚子也太大了吧！」（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒懷孕時看起來仍十分優雅，外貌依舊亮麗。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲Sandy 21日迎來第一胎兒子。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）
▲Sandy 21日迎來第一胎兒子。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）
Sandy自從懷孕後期休息，不再錄製節目，經常在IG分享育兒心情，外表亮麗、四肢纖細的身型，看不出已經是個媽媽，被封為「最美媽咪」，她在限時動態曬出6年前鉛筆腿的美照，感嘆沒想到一轉眼就當了媽，而生產這段期間，Sandy曬出母子同框的育兒照，沒有抱怨當新手媽媽的困擾，反而在月子中心敷臉保養，看來樂在其中。

她在IG透露優雅祕訣是「先把自己照顧好」，「在某某人事物以前，叫做『先』，所以次序很重要、所以排程很關鍵、所以預備很必須」，在生產之前，就提前做好預備工作，包括待產包、產後包、保養包樣樣俱全，她強調：「最重要的就是不斷地選擇自己。」

▲吳姍儒強調當媽要先照顧好自己，在月子中心不忘敷面膜保養。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒強調當媽要先照顧好自己，在月子中心不忘敷面膜保養。（圖／翻攝吳姍儒IG）
對照許多媽媽為了育兒，總把孩子放在首位，因而忽略自己，Sandy認為在忙碌中選擇自己是很難的，「文化不許、情感也不讓」。但透過預備、排程、並了解次序，才有能落實「先照顧好自己」，照顧好自己才有餘力顧好孩子，產婦也要保持身心靈愉快。她強調「要用盡全力擁抱，也要用盡方法放過」，優先看待自己的言論，勾起新手媽媽們心中共鳴，吸引3.8萬人按讚，相當認同這個說法。


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