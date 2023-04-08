吳姍儒超暖心！曬育嬰照飄仙氣 一句話惹哭3.8萬人
綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒（Sandy）去年結婚，3月21日順利生下兒子「小初一」，一直散發正能量的她，當了媽媽也相當優雅，在IG曬出母子同框的美照，住在月子中心敷面膜保養，沒有手忙腳亂的樣子，強調即使坐月子也要「先把自己照顧好」，不能忽略自己的重要性，讓不少媽媽心生共鳴，獲得3.8萬人按讚，還有媽媽留言坦承看到此文崩潰大哭，「被暖到了，謝謝」。
記者江芷稜/綜合報導
Sandy自從懷孕後期休息，不再錄製節目，經常在IG分享育兒心情，外表亮麗、四肢纖細的身型，看不出已經是個媽媽，被封為「最美媽咪」，她在限時動態曬出6年前鉛筆腿的美照，感嘆沒想到一轉眼就當了媽，而生產這段期間，Sandy曬出母子同框的育兒照，沒有抱怨當新手媽媽的困擾，反而在月子中心敷臉保養，看來樂在其中。
她在IG透露優雅祕訣是「先把自己照顧好」，「在某某人事物以前，叫做『先』，所以次序很重要、所以排程很關鍵、所以預備很必須」，在生產之前，就提前做好預備工作，包括待產包、產後包、保養包樣樣俱全，她強調：「最重要的就是不斷地選擇自己。」
對照許多媽媽為了育兒，總把孩子放在首位，因而忽略自己，Sandy認為在忙碌中選擇自己是很難的，「文化不許、情感也不讓」。但透過預備、排程、並了解次序，才有能落實「先照顧好自己」，照顧好自己才有餘力顧好孩子，產婦也要保持身心靈愉快。她強調「要用盡全力擁抱，也要用盡方法放過」，優先看待自己的言論，勾起新手媽媽們心中共鳴，吸引3.8萬人按讚，相當認同這個說法。