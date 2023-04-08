沈鴻元發病1小時逝！隱藏癌王致死率高 出現症狀已晚期
資深電台主持人沈鴻元昨（7）日病逝，據了解，他在去年5月診斷出膽管癌，住院治療後已好轉出院，沒想到卻突然發燒，且在1小時後逝世，消息震驚身邊友人、粉絲。而根據新光肝膽腸胃內科醫師朱光恩指出，膽管癌早期沒有明顯症狀，等患者出現典型的黃疸、皮膚搔癢，已經是死亡率高的晚期，且膽管癌治療方法有限，患者5年存活率僅有30%。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱光恩表示，膽管癌在初期沒有明顯症狀，常見的警訊只有腹痛、食慾不振、體重減輕，不明顯的症狀容易受到患者忽視，多數初期即能夠確診的案例，都是因為健康檢查、血液檢查才偶然發現異常，幸運的在初期就開始治療。
否則有不少患者，都是等到出現膽管癌典型症狀黃疸，已經進入癌症晚期才發現，這時候死亡機率就會直線攀升。且膽管是將膽汁傳送到十二指腸的重要通道，可以幫助我們消化吸收膽汁，如果膽管因腫瘤阻塞，膽汁就會被血液吸收，進而發生黃疸症狀，導致全身性發癢，會讓患者相當痛苦。
朱光恩直言，膽管癌只有初期比較有得救，等到了晚期就相當難治療，因為治療膽管癌對電療、化療沒有反應，唯一可以做的手術，又限制於膽管在肝臟以及十二指腸之間，有相當多的神經、血管、淋巴，可以進行開刀的病人只有少數。
就算早期透過控制感染、設支架解決阻塞問題，還是容易突發膽管阻塞，且膽汁容易繁殖細菌，若是無法流通到十二指腸，就會引發菌血症、敗血性休克，因此遺憾的是經過治療的膽管癌患者，5年內的存活率也僅有30%。