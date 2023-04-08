李昇基結婚「半個演藝圈明星們」全到！連緋聞女友都來了

Ozone挑戰特技！文廷雙腿狂抖曝隱疾　練到手臂都是瘀血

▲Ozone即將開唱，文廷（左一）為了呈現特別的演出，主動提議挑戰高難度特技。（左起文廷、哲言、子翔、佳辰、祖安、煥鈞）（圖／索尼音樂提供）
▲Ozone即將開唱，文廷（左一）為了呈現特別的演出，主動提議挑戰高難度特技。（左起文廷、哲言、子翔、佳辰、祖安、煥鈞）（圖／索尼音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

由選秀節目《原子少年》成團並出道的男團Ozone，即將在4月15日、16日在台北流行音樂中心舉辦首次大型售票專場演唱會。近期Ozone積極籌備表演內容，這次演唱會不僅有團體演出，6人還有個人舞台，其中文廷為了呈現特別的演出，主動提議要在演唱會上吊鋼絲，話說出口後，他才坦承其實有懼高症，但為了給粉絲不同以往的演出，他決定克服自身恐懼，在排練時，雙腿仍止不住發抖，雙臂內側也因長時間被吊掛的鋼絲摩擦和撞擊導致瘀血，但他沒有喊辛苦，依然勤奮苦練。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ozone的文廷從小學習武術，運動細胞相當不錯，他曾在選秀節目中表演過幾次特技，也在Ozone出道單曲〈O.A.O.〉中大秀後空翻，表現出他獨特的舞台魅力。而文廷即將在「One And Only」演唱會中挑戰比以往更高難度的「吊鋼絲」特技，表演時需要從超過4公尺的高台躍下，由於他本身有懼高症，因此表示：「剛開始練習的時候，站在上面腿忍不住會發抖。」

▲Ozone文廷挑戰高難度特技。（圖／索尼音樂提供）
▲▼Ozone文廷挑戰高難度特技。（圖／索尼音樂提供）
▲Ozone文廷挑戰高難度特技。（圖／索尼音樂提供）
 
碰巧的是，這次邀請到的特技老師正好是文廷學生時期的老師，讓他安心許多，因此他勇敢地嘗試跳下來，加上老師不斷的在旁鼓勵及幫助之下，文廷漸漸克服心理障礙，從害怕、擔心到能夠熟練地完成動作，加上本身武功高強，第一次排練就大幅度進步，可以吊鋼絲空翻還兼顧帥氣的落地，贏得所有工作人員掌聲，也讓他信心大增。


五月天幫Energy合體！怪獸不忍了　公開嗆Toro「這件事」

蔡依林夯曲原唱是天團！S Club 7才剛回歸　46歲成員過世

Jessie J曬全裸孕照！遭網狂批　她高EQ反擊

吳姍儒超暖心！曬育嬰照飄仙氣　一句話惹哭3.8萬人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀