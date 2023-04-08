霹靂舞者頂尖對決　台灣國手孫振領軍抗世界強敵

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2023 Red Bull BC One台灣決賽將於4月22日在CORNER MAX登場，今年度更邀請到世界級頂尖舞者擔任評審，包含曾拿下Red Bull BC One世界冠軍、韓國Breaking選秀節目《SHOWDOWN》冠軍隊伍 JINJO CREW舞蹈總監B-Boy Wing；霹靂舞經歷超過20年、代表BODY CARNIVAL舞團的日本元祖B-Girl Narumi，以及曾得過Red Bull BC One Cypher Korea冠軍的韓國新生代舞王B-Boy Zooty Zoot，他們將評選出今年度最強的B-Boy及B-Girl，在10月21日代表台灣前進法國巴黎參加全球總決賽。
Red Bull BC One台灣決賽於日前舉辦海選活動，24名決賽選手從近200名霹靂舞者中脫穎而出，其中囊括2022Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振(B-Boy Quake)、2021年Red Bull BC One台灣決賽女子冠軍程聿寧(B-Girl R-Ning)、2018 Red Bull BC One 台灣決賽男子冠軍張威榕(B-Boy WillyRoc)、現役霹靂舞國家隊選手劉承德(B-Boy LilMa)、蕭勝文(B-Boy Showmilk)、楊加力(B-Girl Jia Li)、楊采樺(B-Girl Stitch)等也榜上有名，而年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅(B-Girl Sophia)也首次參與Red Bull BC One賽事，他們將於4月22日台灣決賽捉對廝殺，最終贏家即代表台灣出戰巴黎決賽，與世界好手較勁。