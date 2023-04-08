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霹靂舞者頂尖對決　台灣國手孫振領軍抗世界強敵

▲Red Bull BC One台灣決賽4月22日登場，匯集全台最強霹靂舞者，爭奪巴黎決賽資格。官方提供
▲Red Bull BC One台灣決賽4月22日登場，匯集全台最強霹靂舞者，爭奪巴黎決賽資格。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023年Red Bull BC One台灣決賽將於4月22日在CORNER MAX重磅登場。比賽當天共有全台最強的24名B-Boy與B-Girl一較高下，並邀來世界級的頂尖舞者擔任評審，最終冠軍將代表台灣征戰10月21日巴黎全球總決賽。現場票券日前開放索票，半天內索票一空，電視及線上將同步直播當天活動，見證台灣霹靂舞者的頂尖對決。

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Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加，更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧，Red Bull BC One更重視個人風格，舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle，相當考驗舞技及現場掌握度，因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。

2023 Red Bull BC One台灣決賽將於4月22日在CORNER MAX登場，今年度更邀請到世界級頂尖舞者擔任評審，包含曾拿下Red Bull BC One世界冠軍、韓國Breaking選秀節目《SHOWDOWN》冠軍隊伍 JINJO CREW舞蹈總監B-Boy Wing；霹靂舞經歷超過20年、代表BODY CARNIVAL舞團的日本元祖B-Girl Narumi，以及曾得過Red Bull BC One Cypher Korea冠軍的韓國新生代舞王B-Boy Zooty Zoot，他們將評選出今年度最強的B-Boy及B-Girl，在10月21日代表台灣前進法國巴黎參加全球總決賽。


Red Bull BC One台灣決賽於日前舉辦海選活動，24名決賽選手從近200名霹靂舞者中脫穎而出，其中囊括2022Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振(B-Boy Quake)、2021年Red Bull BC One台灣決賽女子冠軍程聿寧(B-Girl R-Ning)、2018 Red Bull BC One 台灣決賽男子冠軍張威榕(B-Boy WillyRoc)、現役霹靂舞國家隊選手劉承德(B-Boy LilMa)、蕭勝文(B-Boy Showmilk)、楊加力(B-Girl Jia Li)、楊采樺(B-Girl Stitch)等也榜上有名，而年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅(B-Girl Sophia)也首次參與Red Bull BC One賽事，他們將於4月22日台灣決賽捉對廝殺，最終贏家即代表台灣出戰巴黎決賽，與世界好手較勁。

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