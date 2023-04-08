新冠疫情助攻！癌症、心臟病疫苗　有望2030年前就緒

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知名藥廠「莫德納」（Moderna）的首席醫療主管保羅伯頓（Paul Burton）表示，有信心公司能在5年內為「各種疾病領域」提供治療方法，身為最先開發出新冠疫苗的藥廠之一，莫德納正致力於開發針對不同腫瘤的疫苗，若成功，將挽救數十萬人甚至數百萬人的生命，為世界各地、各種不同癌症患者帶來希望。
伯頓進一步解釋稱，最初人們對mRNA（信使核糖核酸）的認知，可能是僅適用於傳染病或新冠，但現在的證據都表明情況絕非如此，mRNA是有機會應用於各種疾病領域的：「我認為，我們將為以前無法治癒的罕見疾病，提供基於mRNA的療法，10年後我們將接近一個真正可以識別疾病遺傳原因的世界，並用相對簡單的方式編輯，然後用以mRNA為準的科技來修補。」
輝瑞（Pfizer）公司的發言人也說，世界從新冠疫苗開發過程學到的東西，為mRNA的整體研發提供了路徑，他們在短短1年內就獲得了10年的科學知識。流行病防範和創新聯盟（Cepi）首席執行官哈克特（Richard Hackett）亦聲稱，大流行的最大影響，是縮短了許多以前未經驗證的疫苗平台開發時間，這意味著原本不花個10年、15年就無法解決的事，可能被壓縮到1年或1年半。
不過，也有科學家提醒，如果不保持高水平的投資，疫苗在過去3年獲得的飛速進展不排除會付諸東流。牛津疫苗小組主任、英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI)）主席安德魯波拉德（Andrew Pollard）認為，如果不利用大流行期間獲得的勢頭和技術繼續發展，漸漸的，外界可能會失去對疫苗的關注，而這將是錯誤的：「想想我們準備在和平時期投資什麼，多數國家配備大量軍隊...但大流行疾病與軍事威脅一樣有害，甚至有過之而無不及，從我們今天所處的位置來看，疾病的威脅肯定會發生，但我們甚至沒有為此投資建造一艘核潛艇所需的資金。」