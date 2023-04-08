德州保守派法官裁決　暫緩FDA批准墮胎藥

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼去年最高法院做出具里程碑意義的裁決之後，這起針對美國食品暨藥物管理局（FDA）的訴訟是爭取全面禁止墮胎的最新舉措。
華盛頓州一名聯邦法官也幾乎立即做出相反的宣判，根據十幾名民主黨州檢察長提起的訴訟，FDA必須繼續允許至少在12個州使用墮胎藥，意味著將引發持贊成與反對意見的陣營激烈爭辯。
這個議題很可能會一路上訴到最高法院，在最高法院2022年6月裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保障墮胎權後，支持墮胎權利陣營的人試圖要收復失地。
美國最大的女性墮胎權倡議組織「美國計劃生育協會」（Planned Parenthood Association of America）表示，德州的裁決「極度有害」。
美國計劃生育協會執行長強生（Alexis McGill Johnson）說：「德州法官今天裁決阻止FDA批准美服培酮，令人憤慨，並暴露他們將我們的司法系統武器化，以進一步限制全國的墮胎。」
在批准已獲證實安全且有效的藥物上，FDA先前從未遇過這類挑戰，由反墮胎團體組成的原告期望能獲得勝利，讓全美暫停銷售美服培酮。
法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）在裁決書中寫道：「FDA對美服培酮的批准因此遭到擱置。」他又說，法院還暫停「意見書與命令的適用7天」。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120408