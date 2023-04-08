謝國樑談百日心底話！吳國勝痛批綠營：硬把白的說成黑的
7日晚間，基隆市長謝國樑在網路上談論百日心底話，指民進黨大動作、提前召開記者會扭曲事實，今（8）日，基隆市黨部主委吳國勝表示，謝國樑百日政見，普遍獲得民眾7成以上的支持，強調「只有裝睡的民進黨，硬把白的說成黑的」，痛批其針對性十足。
政治中心／綜合報導
吳國勝指出，青年電動機車本就在討論進行，當初政見上也指的就是「同等級」電動機車，表示錯誤的程序觀念，令人嘖嘖稱奇；另外，針對染疫關懷津貼，吳國勝提到，因民進黨政策轉向，全國從清零變成全民染疫，染疫人口暴增，連民間的防疫保單都不賣了，中央還取消防疫補償，只有基隆市政府，考量中低收入戶的民眾的經濟狀況，堅持要照顧民眾，卻被大做文章。
吳國勝更提到，基隆捷運負擔額，從原本17.7億的暴增到53.86億，足足跳了3倍，且漲價的費用，還要由全體基隆人買單。吳國勝接著補充，市長謝國樑替基隆市減少支出，跟中央要求降低負擔費用比例，但中央絲毫不肯讓步，只好退而求其次，懇請延長還款期限，但中央依舊不為所動。吳國勝坦言，有些人身為基隆人，不出來挺就算了，還嚷嚷著說是跳票，也不見要幫基隆爭取降低經費的意願，直言「心中只有黨意沒有民意」。