蔡麥會後中國展環台軍演 侯友宜：以理性跟睿智共同面對
總統蔡英文日前與美國眾議院議長麥卡錫會談，中國大陸宣布解放軍將從今天至10日在台灣海峽及台灣北、南及東部海空域展開環台戰備演習。新北市長侯友宜今（8）日上午出席原住民族部落大學開學典禮，接受媒體聯訪時表示，台海關係攸關區域和平的穩定，必須要以平等、尊嚴、友善來看待，以理性跟睿智的方式來共同面對，相信保家衛國、守護中華民國的民主自由的心願永遠不會變。
記者吳嘉億／新北報導
在媒體記者針對前總統馬英九訪中稱「九二共識又活了」，傳出黨內擔心恐跟侯友宜未來提出的兩岸論述會有所不同？侯友宜則是回應，在他擔任公職40幾年來、15個職位，強調不管在治安還是市民建設推動上，每項工作必須考量得更周全，然後考量周全後一定要大刀闊斧、全力以赴，把事情做好，這是他一向的態度。
至於傳出有市府副秘書長層級以上官員預計訪美，是否有訪美計畫？對此，侯友宜表示，新北市是一個400萬人口的大城市小國家，這幾年來跟全世界各大城市做交流，指出前段時間在疫情時有很多線上跟國際交流的活動，在連任第二任期上任後，也請市府秘書處長饒慶鈺到美國參加世界婦女大會、到紐約國際事務局談SDGs永續環境，今年捷運局長李政安局長也到日本參加捷運軌道學習；強調新北市在全世界的交流互動不斷，到各國互相學習、一起交朋友，讓新北市被全世界看得到。