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婉拒林青霞告白、嫌棄劉嘉玲？香港第一美男發聲曝真相

▲林俊賢（左圖）近日傳出婉拒林青霞告白的緋聞，令他忍不住跳出來發聲明澄清。（圖／翻攝自林俊賢、林青霞微博）
▲林俊賢（左圖）近日傳出婉拒林青霞告白的緋聞，令他忍不住跳出來發聲明澄清。（圖／翻攝自林俊賢、林青霞微博）

記者江芷稜/綜合報導

現年62歲的港星林俊賢，年輕時主演電視劇《男兒本色》而成功走紅，帥氣硬朗的外表，深受觀眾喜愛，受封為「香港第一美男子」，在1980年代當紅時，與梁朝偉、周星馳等人被譽為「TVB電視台當家小生」，後來轉行從商淡出螢光幕，還有兩段失敗的婚姻，不料最近卻傳出影壇巨星林青霞曾向他告白遭婉拒，抖音新聞嘲諷他晚景淒涼，讓林俊賢相當生氣，在微博痛批該報導斷章取義。

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▲▼林青霞獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位，戴博士帽美照曝光。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲影壇巨星林青霞地位高、鮮少傳緋聞，近日還獲得香港大學頒授名譽社會科學博士學位。（圖／翻攝自林青霞微博）
▲林俊賢當年有「香港第一美男」之稱，近期卻傳出被林青霞告白婉拒的新聞。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢當年有「香港第一美男」之稱，近期卻傳出曾經婉拒林青霞的新聞。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢澄清根本不認識林青霞，也沒有嫌棄劉嘉玲。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢澄清根本不認識林青霞，也沒有嫌棄劉嘉玲。（圖／翻攝自林俊賢微博）
林俊賢曾來台拍攝古裝劇《唐太宗李世民》，詮釋李世民一角，給觀眾留下深刻印象，淡出演藝圈後，他兩度結婚又離婚，與女兒一度失聯，近年才恢復聯絡，他自曝皮膚敏感不願染髮，因年紀漸長成了一頭白髮，顯得蒼老許多，不過身材依舊保持得不錯。近期有抖音新聞謠傳他當年拒絕「永遠的東方不敗」林青霞的告白，還私下嫌棄劉嘉玲，更傳出他對前妻使用暴力的黑歷史，種種惡意攻擊試圖將他塑造成渣男，嘲諷其晚景淒涼。

▲林俊賢棄影從商，目前在賣美妝面膜。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢棄影從商，目前在賣美妝面膜。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢經歷兩段婚姻，最後都離婚收場。（圖／翻攝自林俊賢微博）
▲林俊賢經歷兩段婚姻，最後都離婚收場。（圖／翻攝自林俊賢微博）
儘管鮮少出現螢光幕，林俊賢依然對這則娛樂八卦無法隱忍，在微博發文還原真相，他以聲明澄清3點，第一是不認識林青霞、第二是劉嘉玲的事沒有、最後一點是該抖音新聞斷章取義，網友也對這類假新聞嗤之以鼻，痛批「這樣造謠的號真的應該封掉！」、「為了流量沒有下限，簡直了」、「搞得我還以為兩大美女帥哥雙方要求超高呢」、「美男is true，其他的別太荒謬」。

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