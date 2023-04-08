南部水情拉警報！4月底將供2萬噸再生水補缺口

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後續將持續與地方政府合作，以多省水、多找水及多調水，來穩定南部地方供水。以台南為例，透過前述多省水、多找水、多調水效益，南化水庫5月底蓄水量約700萬噸以上，曾文-烏山頭水庫蓄水量約 6,100萬噸以上，同時也與台南市政府合作協助山區農業供灌，協助水車於虎頭埤水庫取水，載至各供水點水桶巡迴灌水，持續維持滿桶狀態，協助農民就近取水灌溉。
台南市政府表示，經濟部水利署106年核定南科園區用水計畫，115年達到每日32.5萬噸，其中8.3萬噸由再生水供應，6.3萬噸由台南市再生水廠提供予南科園區，再由南科管理局進行調配。因此台南市安平再生水廠內政部於108年7月30日核定安平再生水計畫並於109年6月17日開工，預計第一階段水量為每日1萬噸，第二階段水量每日達3.75萬噸。台南市政府也指出，安平在生水廠水質要求標準項目最多，主要提供高科技產業使用，因此再生水水質也符合晶圓製程的相關需求。
台南市政府強調，因應南部水情嚴峻，行政院3月3日抗旱會議指示，安平再生水廠在既有1萬噸供水量上，再增加1萬噸以上緊急抗旱再生水量。也就是112年4月底將提供每日2萬噸再生水，全期供水將達每日3.75萬噸。因此，安平再生水廠在「原設計」每日供水3.75萬噸基礎目標下，未來結合永康再生水廠供水1.55萬噸、仁德再生水廠供水1萬噸，及台積電自建再生水廠供水2萬噸，每天最多可供8.3萬噸再生水。
南部地區雖然春雨有限，透過中央、地方共同合作，多省水、多找水及靈活區域調配，不但協助嘉南地區雜作供灌，更可將旱情對民生產業在最少衝擊下穩定供水。同時為強化供水韌性，經濟部已推動多元水源計畫，讓未來臺南的用水可以減少對降雨的依賴，也為枯水期提供穩定的保險水源。