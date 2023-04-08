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ATM領普發6000元！Line「1功能」找最近機台　3步驟到手

▲全民普發6000元已陸續發放，未登記的民眾將從4月10日起開放「ATM領現」。（示意圖／業者提供）
▲全民普發6000元已陸續發放，未登記的民眾將從4月10日起開放「ATM領現」。（示意圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全民普發6000元已陸續發放，未登記的民眾將從4月10日起開放「ATM領現」，不過並非所有ATM都能夠提領，想找到離自己最近的提領機台，可透過Line熱點尋找，只有簡單幾步驟，就能一次查看身邊有提供提領普發6000元ATM，最後只要按3步驟操作，6000元現金秒到手！

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LINE陸續透過「LINE熱點」推出多項便民的查找功能，包括口罩、快篩、疫苗都能查看庫存，這一次LINE熱點也利用數位發展部提供的open data，將可以領取「全民共享6000元」的金融機構ATM，整理在LINE熱點的服務裡，方便大家快速找到鄰近的ATM。

▲若想看看「不是」自己所在位置附近的販售點，也可搜尋特定區域。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）
▲若想看看「不是」自己所在位置附近的販售點，也可搜尋特定區域。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）
點進LINE熱點頁面後，會自動查找距離最近的ATM，若想看看目前所在位置附近的販售點，例如住在板橋區，但想看看公司內湖區附近的ATM位置，只要點選左上方的地區欄位，輸入「內湖區」或地址，系統即會為您查找附近的ATM。

找到鄰近的ATM資訊後，也可以點選右上方分享鍵，分享給需要的家人、朋友。LINE熱點頁面可從連結進入，也可以從LINE app找到下方「TODAY」分頁後，選擇上方「生活分類」，即可找到LINE熱點的查找頁面。

▲若想看看「不是」自己所在位置附近的販售點，也可搜尋特定區域。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）
▲找到鄰近的ATM資訊後，也可以點選右上方分享鍵，分享給需要的家人、朋友。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）
ATM領取現金時間從4月10日起至10月31日止，民眾要準備好「本人的提款卡」，以及「本人的身分證統一編號」或「居留證統一證號」，還有「本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號」，接著按照以下程序走，即可從ATM領取普發6000元現金。

🟡找到貼有「普發現金」配合的ATM。

🟡插入提款卡之後，點選「全民共享普發現金」後輸入提款卡密碼

🟡再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，即可領取6000元。

▲4月10日開放普發6000元ATM領取，跨行領取不用手續費。（圖／財政部提供）
▲4月10日開放普發6000元ATM領取，跨行領取不用手續費。（圖／財政部提供）

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