iPhone15新爆料！鏡頭凸到快脫窗 「酒紅色機身照」美炸
今年是蘋果即將推出iPhone 15的時刻，再過五個月就會發表，果粉無不期待這次的新品。然而每年最受人矚目的就是「特殊色」的iPhone，往往開賣都是搶到嚇嚇叫！繼去年iPhone 14 Pro 推出深紫色之後，今年傳出iPhone 15 Pro特殊色將是「酒紅色」，外媒也搶先爆出清晰照片，讓不少果粉讚嘆實在超美！
記者張嘉哲/綜合報導
根據外媒9to5mac報導，今年iPhone 15 Pro系列將會有「深酒紅色」，色號為410D0D。有別於過去在其他iPhone型號上推出的鮮紅色，這款酒紅色呈現的是低調的奢華感，讓人非常想要看看實機模樣。
另外，在鏡頭方面，iPhone 15 Pro 系列會有潛望式變焦結構，不過因為相機結構以及能力增強，導致相機模組又比前一代更凸，被網友笑稱「凸到快脫窗」；至於機身方面，採用鈦金屬材質邊框，讓線條更圓潤外也會更窄更細，可以說是比iPhone 14系列來的更加精緻。
除此之外，根據MacRumors報導，iPhone 15 Pro系列將靜音開關鍵改為多功能按鍵，加入可自定義的按鍵設計，且報導指稱該名爆料者之前曾準確爆料「動態島」的出現，因此可信度再多添幾分，只能說每年發表會前就會釋出種種消息，都讓果粉相當期待，真面目還是必須等到9月才會見真章。