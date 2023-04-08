李昇基結婚「半個演藝圈明星們」全到！連緋聞女友都來了

陳美鳳突曬大咖聚會照！邱澤緊摟許瑋甯同框閃爆了

▲陳美鳳曬出聚會照，邱澤（後排中）緊摟老婆許瑋甯放閃。（圖／翻攝自陳美鳳FB）
▲陳美鳳曬出聚會照，邱澤（後排中）緊摟老婆許瑋甯放閃。（圖／翻攝自陳美鳳FB）

記者江芷稜/綜合報導

銀色夫妻檔邱澤、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，前年年底閃電結婚，因雙方工作忙碌，婚禮至今還沒有進度，夫妻也相當低調，鮮少同框曝光甜蜜畫面，終於在陳美鳳、藍心湄的聚會照，難得出現這對夫妻一起放閃，邱澤合影時左手緊摟許瑋甯，親密互動閃瞎一票影迷。

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▲邱澤、許瑋甯將一同出席台北電影節頒獎典禮，讓粉絲相當期待。（圖／許瑋甯IG）
▲邱澤、許瑋甯前年結婚，卻鮮少同框放閃。（圖／許瑋甯IG）
▲許瑋甯（左）、邱澤（右）一同合作《當男人戀愛時》。（圖／金盞花大影業提供）
▲許瑋甯（左）、邱澤（右）一同合作《當男人戀愛時》。（圖／金盞花大影業提供）
邱澤前年結婚時，藍心湄擔任證婚人，她透露邱澤早就對許瑋甯有意思，礙於太多緋聞不敢主動出擊，還是她再三鼓勵，邱澤才勇敢追愛抱得美人歸，藍心湄稱讚他們這一對夫妻孝順貼心，希望他們能儘早辦婚宴讓家長放心，並稱「他們是在對的時間遇到對的人」。

▲LG今(24)日在台推出全新LG gram Style系列筆電，邀請品牌大使邱澤出席，身為品牌代言人，在記者會邱澤大方秀恩愛，對於結婚後的生活，他甜笑：「很幸褔！」。(圖／記者周淑萍攝)
▲邱澤婚後大方秀恩愛，笑認結婚後的生活很幸褔。(圖／記者周淑萍攝)
邱澤、許瑋甯結婚1年多，感情相當甜蜜，他笑稱手機、電腦密碼都是老婆的生日，並稱讚另一半廚藝太好，讓自己幸福肥一度吃胖了好幾公斤，說到老婆臉上滿溢幸福，陳美鳳今（8）日曬出聚會照，發文說「在對的時間遇到對的人，就對惹」，搭配難得同框曬恩愛的邱澤夫婦，立刻讓網友泛起姨母笑。

▲藍心湄（前）是邱澤、許瑋甯的證婚人，在她的鼓勵下，邱澤順利抱得美人歸。（圖／翻攝自陳美鳳FB）
▲藍心湄（前）是邱澤、許瑋甯的證婚人，在她的鼓勵下，邱澤順利抱得美人歸。（圖／翻攝自陳美鳳FB）
不少影迷看到邱澤罕見放閃，驚呼有亮點，紛紛感謝陳美鳳曬出聚會照，「哇！能看到他們的合照，實在非常開心了，真的很喜歡他們兩個，簡直是天作之合」、「好幸福的感覺」、「獻上我真心的祝福」、「謝謝美鳳姐，讓我看到想看到的夫妻合照，希望你們都幸福」。

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