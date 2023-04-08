陳美鳳突曬大咖聚會照！邱澤緊摟許瑋甯同框閃爆了

銀色夫妻檔邱澤、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，前年年底閃電結婚，因雙方工作忙碌，婚禮至今還沒有進度，夫妻也相當低調，鮮少同框曝光甜蜜畫面，終於在陳美鳳、藍心湄的聚會照，難得出現這對夫妻一起放閃，邱澤合影時左手緊摟許瑋甯，親密互動閃瞎一票影迷。
記者江芷稜/綜合報導
邱澤前年結婚時，藍心湄擔任證婚人，她透露邱澤早就對許瑋甯有意思，礙於太多緋聞不敢主動出擊，還是她再三鼓勵，邱澤才勇敢追愛抱得美人歸，藍心湄稱讚他們這一對夫妻孝順貼心，希望他們能儘早辦婚宴讓家長放心，並稱「他們是在對的時間遇到對的人」。
邱澤、許瑋甯結婚1年多，感情相當甜蜜，他笑稱手機、電腦密碼都是老婆的生日，並稱讚另一半廚藝太好，讓自己幸福肥一度吃胖了好幾公斤，說到老婆臉上滿溢幸福，陳美鳳今（8）日曬出聚會照，發文說「在對的時間遇到對的人，就對惹」，搭配難得同框曬恩愛的邱澤夫婦，立刻讓網友泛起姨母笑。
不少影迷看到邱澤罕見放閃，驚呼有亮點，紛紛感謝陳美鳳曬出聚會照，「哇！能看到他們的合照，實在非常開心了，真的很喜歡他們兩個，簡直是天作之合」、「好幸福的感覺」、「獻上我真心的祝福」、「謝謝美鳳姐，讓我看到想看到的夫妻合照，希望你們都幸福」。