頻秀軍事肌肉！中國加強打壓台灣　日經：它野心不只如此

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然而，美國、日本及其盟友，不能指望中國會因台灣就心滿意足，相反的，北京的野心遠遠不只台灣這座島嶼這麼小，這些可從北京的強硬言詞、習近平的個性，還有中國近年積極擴展軍事力量、部署海外軍事基地看出。
分析認為，比起空泛的、容易變動的外交聲明，一個國家的軍事發展，也許才是衡量其未來行為的可靠指標，因為發展強大的軍事力量，要付出高昂的代價，必須多年精心的策劃和穩定實施，一個強大的軍隊產生絕非偶然。
因此，北京正在積極建設的軍事力量，顯然是為了更遠大的目標，而不僅僅是為了在中國周邊地區展示實力，更不是只為了領土防禦，比如中國致力於開發核動力潛艇和大型航空母艦，為的是能像美國海軍一樣，在近海、遠洋都投射出決定性的力量。此外，中國還在開發廣泛的太空衛星架構，這能使一個國家進行有效的遠距操作，有利於遠距作戰。
根據美國政府的說法，北京有意將南海諸島；東南亞的柬埔寨、緬甸、泰國、印尼；印度洋的吉布地、阿聯酋、巴基斯坦、肯亞、斯里蘭卡、賽席爾、坦尚尼亞；南太平洋的索羅門群島、萬那杜；甚至非洲大西洋沿岸的赤道幾內亞和安哥拉，都納入勢力範圍。相較之下，目前似乎只有美國擁有如此廣泛的軍事存在。
所以，分析指出，即使放棄台灣，也不能指望北京止步，美日及其盟友應該做好保衛台灣的準備，這是唯一謹慎的選擇，如果北京無法奪取台灣，其力量基本仍會被束縛在島鏈之後，較能在與北京談判時處於有利地位，但前提是能以合理的成本，有效、迅速的保衛台灣。
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