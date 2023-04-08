晶英酒店化身藝廊 攜手粉彩畫家劉肖苓「藝遊世界」

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劉肖苓曾任台灣粉彩畫協會理事、國立台灣美術館典藏品點檢審議會委員，擅長捕捉旅途中動人的自然美景和人文景觀，並結合色彩搭配、光影變化、畫面切割、線條運用、層次堆疊等高超技巧，展現自身豐沛的情感與絕佳的創作力。「藝遊世界」共計展出42幅自身旅程回憶，紀錄台南沿海與農田風光，台灣東北角朝陽升起的絢麗晨彩、日本京都秋天金黃楓葉、中國江西婺源春季時分遍地金黃的油菜花海、西藏的五彩經幡、歐洲布拉格查理大橋以及美國紐約等鄉野市景，透過粉彩細膩唯美筆觸，讓人有彷彿環遊世界般驚喜。本次展出「一個平常日–紐約2」是劉肖苓以敏銳觀察力與獨到的視角來詮釋日常的紐約街道；此幅也榮獲2020年美國粉彩雜誌Pastel Journal第22屆Pastel 100年度賽風景類首獎，為台灣粉彩界截至目前為止所獲得的最高榮譽。
劉肖苓表示，一路走來能有今天的成績，持續不綴與堅持努力是最重要的原因。她學畫的過程一開始是素描，之後改畫油畫及壓克力畫跟水彩，後來發現粉彩的顏色最是繽紛，既可以薄塗，也可厚實的呈現，細膩與粗曠兼具，又能跟多種媒材結合。尤其是劉肖苓喜歡寫生，出門只要一盒粉彩就可創作，非常方便。
劉肖苓多幅作品在國內外粉彩藝術界大放異彩，包含美國粉彩協會PSA(Pastel Society of America)、美國藝術家聯盟AAA(Allied Artists of America)等重量級大賽，其中南部漁港獨有膠筏船隻形成的畫面〈船幾何系列-3〉在2022年入選PSA年度賽、淡水漁人碼頭停泊的大船作品〈船幾何系列-1〉榮獲2022年美國粉彩畫協會第48屆年度展紀念獎、〈漁港暮色〉描繪台南漁港傍晚雲彩入選2015年美國奧杜邦藝術家協會年展、〈朝陽初升〉畫的則是臺灣東北角萊萊地質區日出的絢麗晨彩，在2018年也獲得西班牙粉彩協會國際雙年展青睞。劉肖苓透過對光影和色彩純熟掌握度，加上用心構圖來營造世界多元的樣貌與內心生命的悸動。