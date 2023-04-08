今日廣場》戴穆戎／該放進黑名單的是「波媽」立委

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講到職業台灣人有一句話是這麼說的，第一賣冰，第二做醫師，其中醫師的社會地位高，是台灣職業首選，台灣的醫療水準及醫學院品質更名列世界前矛，歷年醫學院錄取率皆不到10%。在僧多粥少的情況下，自然就有人想投機的「出口轉內銷」去國外讀醫學系，再回來台灣考執照當醫師。
筆者可以體會為人父母，望子成龍的心情，但不代表這條國外習醫路，變成台灣有錢人的特權，只要我有錢，我就可以把小孩送出國念醫學院，回來台灣當醫師賺錢，享有高社會地位，然後再如法炮製，代代都是醫師，形成階級複製的情形。如此，叫我們這些沒錢沒勢的平凡人將情何以堪。此情此景，讓筆者不禁想起，過去政府開後門，讓國民黨權貴子弟，如馬英九等人學成歸國即可參加甲等特考，然後就可以成為簡任的高等公務員，讓我們這些從基層幹起的人覺得憤憤不平。
筆者相信這些出國習醫的學生及家長，出國前一定都都有做過風險評估，明知道學成歸國後，一定會遇到實習塞車的問題，卻仍執意前往，以為仗勢著有權有勢就能夠解決一切，如此投機僥倖的心態實不足取，也不值得同情。但最令人氣憤的是，身為自己女兒也在波蘭習醫的民選立委，本應要有利益迴避的認知，殊不知卻為這些投機的權勢者發聲，完全辜負選民對其的託付，也違背優先為人民謀求利益的從政初衷，值此總統立委改選之際，強調草根性的民進黨應對「波媽」立委的行為作出表態，不然將大大影響2024總統及立委選情。
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