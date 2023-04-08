NBA／例行賽排名及賽程總整理　艇勇湖鵜季後賽名額4搶2

T1／霍華德關鍵失誤！萊斯狂砍52分　太陽末節大逆轉雲豹

▲桃園雲豹洋將霍華德。（圖／T1聯盟提供）
▲桃園雲豹洋將霍華德。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

T1桃園雲豹本周將在主場進行2連戰，首場比賽將對上臺中太陽，勝負結果將很大程度的影響他們是否能取得第5種子席次，但本場拿到23分13籃板7助攻的霍華德，在關鍵時刻居然發生致命失誤，導致球隊最終以93:97輸球，賽季已經來到懸崖邊上。

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雙方目前在例行賽都剩下最後4場，雲豹落後太陽達1場，今天若無法取勝，那要打進季後賽的機會就不高了。但是球隊這場比賽外籍後場大將艾夫伯缺陣，考驗著他們本土陣容是否有人能跳出來提供支援。

比賽開打後，太陽在洋將萊斯單節14分的帶領下，在客場以22:18暫時領先。次節雲豹本土跳出，盧捷閔、陳孝榕都挺身分擔得分壓力，雲豹一度追到只剩2分；但之後萊斯連續得分，他半場就拿到27分，帶領太陽取得7分領先。

易籃再戰後，在霍華德個人強勢進攻的帶動下，雲豹打出16:6的攻勢反超比數，這一節霍華德單節得到8分，還傳出3次助攻，雲豹團隊命中4三分，以71:60進入到末節。

第四節一開始，霍華德就投進三分球，雲豹士氣高漲，但太陽在換上主力洋將陣容後，也咬住了分數。之後雲豹突然連續快速地發生失誤，讓客隊快速縮小分差。

比賽最後3分12秒萊斯的大號三分球，讓雙方戰成平手，不過盧捷閔回敬「四分打」，讓雲豹重獲領先。太陽莫爾特里和溫立煌都犯滿畢業，戴維斯強打禁區進帳2分，讓主場軍領先到4分，但之後萊斯又進三分球，雙方剩1分差。

雲豹下一波進攻，霍華德掉球失誤，萊斯快攻被犯規，他兩罰一中，雙方形成93:93平手。雲豹喊出暫停組織最後一擊，結果霍華德再度掉球還被犯規，盧冠軒兩罰皆中，蘇奕晉之後被犯規，也兩罰皆中，比賽至此已無懸念。

霍華德23分13籃板7助攻，但也發生了7次失誤；而戴維斯拿到26分19籃板，盧捷閔18分。太陽洋將萊斯今天無法阻擋，攻下52分9籃板4助攻4抄截，成為率球隊逆轉的關鍵人物。

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