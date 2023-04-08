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應邀出席台灣基進活動　陳時中：理念相同本土社團應合作

▲台灣基進台北市黨部暨吳欣岱（右）服務處8日下午舉辦開幕活動，前衛福部長陳時中（中）以個人身分應邀出席。左為台灣基進黨主席王興煥。中央社記者劉建邦攝 112年4月8日
▲台灣基進台北市黨部暨吳欣岱（右）服務處8日下午舉辦開幕活動，前衛福部長陳時中（中）以個人身分應邀出席。左為台灣基進黨主席王興煥。中央社記者劉建邦攝 112年4月8日

中央社

（中央社記者劉建邦台北8日電）前衛生福利部長陳時中今天出席台灣基進台北市黨部開幕活動時表示，在維護台灣主權及照顧弱勢等理念相同的本土社團都應互相合作，他是以個人身分到場參與活動。

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台灣基進台北市黨部暨吳欣岱服務處下午舉辦開幕活動，提早到場的陳時中抵達時接受聯訪說，吳欣岱是過去同事所以應邀出席，台灣基進的主張及架構是服務弱勢及維護台灣主權等基本精神與他理念相近，在維持本土力量及本土化，不同政黨或團體都應繼續合作相互鼓勵，只要理念相同都可互相合作。

2024選舉將屆，民進黨台北市黨部日前公告第4選區（內湖、南港）立法委員由現任立委高嘉瑜登記；台灣基進也規劃由吳欣岱投入同選區立委選舉。

媒體詢問會力挺誰，陳時中表示，等開始（立委）報名後再說，到時再看。至於是否擔心台北市港湖區立委選舉發生分裂，他說，不希望有分裂狀況所以應要溝通協調。

陳時中離開時被問及是否投入2024選舉時指出，時間還早很多事情目前很難決定，他現在做的事情就是持續結合本土社團力量。

媒體問及檢方偵辦高端疫苗股票涉內線交易案議題，陳時中說，審查與炒股是兩件事，炒股不好，目前檢調已在偵辦，過去擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時是依科學狀況跟國人報告，指揮中心本來就有必要跟民眾報告疫苗資訊及情況，相關過程都問心無愧。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱事後接受聯訪時表示，她在去年11月選後就持續在港湖區耕耘，台灣基進台北市黨部開幕是里程碑，相信跟友黨的民進黨未來會有良好互動。

至於是否擔心未來參選後與理念相近的民進黨發生分裂，吳欣岱指出，理念相近部分還要討論，她才是港湖區本土派唯一選擇，本土派支持者希望不要再含淚投票，因有人提到關於一屍五命等發言，讓本土派支持者感到心痛。（編輯：李錫璋）1120408

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