應邀出席台灣基進活動　陳時中：理念相同本土社團應合作

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2024選舉將屆，民進黨台北市黨部日前公告第4選區（內湖、南港）立法委員由現任立委高嘉瑜登記；台灣基進也規劃由吳欣岱投入同選區立委選舉。
媒體詢問會力挺誰，陳時中表示，等開始（立委）報名後再說，到時再看。至於是否擔心台北市港湖區立委選舉發生分裂，他說，不希望有分裂狀況所以應要溝通協調。
陳時中離開時被問及是否投入2024選舉時指出，時間還早很多事情目前很難決定，他現在做的事情就是持續結合本土社團力量。
媒體問及檢方偵辦高端疫苗股票涉內線交易案議題，陳時中說，審查與炒股是兩件事，炒股不好，目前檢調已在偵辦，過去擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時是依科學狀況跟國人報告，指揮中心本來就有必要跟民眾報告疫苗資訊及情況，相關過程都問心無愧。
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱事後接受聯訪時表示，她在去年11月選後就持續在港湖區耕耘，台灣基進台北市黨部開幕是里程碑，相信跟友黨的民進黨未來會有良好互動。
至於是否擔心未來參選後與理念相近的民進黨發生分裂，吳欣岱指出，理念相近部分還要討論，她才是港湖區本土派唯一選擇，本土派支持者希望不要再含淚投票，因有人提到關於一屍五命等發言，讓本土派支持者感到心痛。（編輯：李錫璋）1120408