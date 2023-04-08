南下出席活動 陳建仁：追求和平也要有捍衛家園的勇氣
（中央社記者張榮祥台南8日電）行政院長陳建仁今天出席台南市立新總圖的畢卡索逝世50週年紀念開幕活動，他表示，追求和平、不要戰爭是多麼重要，但也要有捍衛自己家園的勇氣。
畢卡索逝世50週年紀念活動今天在台南市立圖書館永康區新總館開幕，陳建仁應邀參觀，盛讚這項展出有意義，陳建仁引用台灣藝術家黃土水的話說：「能永劫不死的方法只有一個，就是精神上的不朽。只要用血汗創作而成的作品還沒有被完全毀滅之前，我們是不會死的」。
陳建仁也透過畢卡索描繪戰爭的畫作說，好畫家的作品回應幾個世代的疑問及觸動感情，彷彿可聽到尖叫啼哭聲音及感到悲哀，也讓人體認追求和平、不要戰爭是多麼重要，但也要有捍衛自己家園的勇氣。
陳建仁表示，政府對視覺藝術相當用心，民國107年起投入新台幣27億8000萬元重建台灣藝術史計畫，梳理台灣藝術發展脈絡，企圖重建台灣藝術文化DNA，4年間共蒐藏826件台灣重要藝術作品及辦理77檔展覽，累積書籍影音出版。
陳建仁說，政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後也編列特別預算22億5000萬元，振興藝文產業，鼓勵民眾走入文化場域，壯大台灣文化內容。（編輯：郭諭儒）1120408