陳奕迅演唱會搶光！黃牛秒上架二手票 價格曝光不想看了
陳奕迅演唱會門票今（8）日開賣，結果7場次7萬張的門票直接秒殺，不少粉絲手速不夠快根本搶不到，紛紛在臉書社團上哀嚎。然而，前腳才剛賣完，二手票網站上黃牛直接再度開賣翻好幾倍的「二手票」，目前最高一張已經漲破三萬，讓不少粉絲捶心肝。
記者張嘉哲/綜合報導
陳奕迅這次「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」來到台灣站，是他暌違7年要來到台灣，消息剛曝光時就造成轟動，沒想到今天票券開賣之後，七萬張門票直接秒殺，讓大批歌迷崩潰表示「我明明練習很多次....為什麼啊」、「為什麼都搶不到，到底有多少人在搶啦！」、「有人原價讓票嗎？拜託跪求2張」。
然而演唱會門票剛秒殺，二手票網站就立刻有黃牛上架搶到的票券，其中像是800元的票，一張平均都翻三倍到四倍販售，而且還已經有三四組人購買；另外還有4280元票價的位置沒有翻倍賣，賣了7907元立刻秒殺。
至於目前喊出的最高價位，5880票價特區GOOD排，一張是已經喊到3萬3千到4萬3不等，從網站資料顯示，平日黃牛價格會稍微便宜些，不過這些非粉絲的人跟著搶票，又想以高價轉售，行為實在不可取。