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文心一言現身App Store？百度怒告蘋果與開發商：是假的

▲百度發表聲明表示，在App Store上看到的文心一言都是假的，更稱已經把蘋果和開發團隊告上法院。（圖／美聯社／達志影像）
▲百度發表聲明表示，在App Store上看到的文心一言都是假的，更稱已經把蘋果和開發團隊告上法院。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

AI聊天機器人「ChatGPT」爆紅，中國科技大廠百度也推出中國版ChatGPT「文心一言」，不過文心一言尚未全面對外開放，但是在蘋果（Apple Inc）的App store卻已經可以看到數款自稱文心一言的App開放下載。百度最新發表聲明表示，在App Store上看到的文心一言都是假的，目前文心一言並沒有官方App，更稱已經把蘋果和開發商告上法院。

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▲目前在App Store確實可以看到數款自稱文心一言的App供人下載。（圖／民眾提供）
▲目前在App Store確實可以看到數款自稱文心一言的App供人下載。（圖／民眾提供）
百度在微信上發出公告，強調文心一言目前並沒有官方App，凡是在App store和各種應用商店上看到的「文心一言」App都是假的。百度更稱已經向北京法院提告，包括假冒「文心一言」的App開發團隊，與負責監管App store的蘋果，都被百度發起訴訟。

根據《路透社》報導，蘋果尚未對此發表回應。

▲百度今日也以直播記者會方式推出中國版ChatGPT「文心一言」，不過外界普遍看衰，百度股價也隨著記者會進行下跌10％。（圖／翻攝自百度記者會直播）
▲百度推出中國版ChatGPT「文心一言」，但股價卻隨著記者會進行尷尬下跌10％。（圖／翻攝自百度記者會直播）
百度在3月16日發布「文心一言」，不過市場反應冷淡，百度股價隨著發布記者會進行持續下跌，一度重挫10％。當時百度董事長李彥宏也坦承文心一言並不完美，還需要持續開發。

文心一言自發布以來，一直沒有對外開放，僅提供極少數擁有邀請碼的用戶使用，且百度還警告拿到邀請碼的用戶，不要把邀請碼出售轉讓給其他人。

實際前往iPhone的App store查看，確實能找到數個標榜是「文心一言」的仿冒App提供下載，不過開發團隊似乎都是中國人。畢竟ChatGPT早已無限制對外開放，除了中國範圍之外，對「文心一言」感興趣的用戶應該不會太多。

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