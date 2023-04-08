陳天仁爆離婚！因戲熱戀周孝安 曾甜喊：每天笑到肚子痛
女星陳天仁擁有甜美臉蛋及姣好身材，因此有「象迷娘」封號，她和男星周孝安因戲結緣，兩人2021年結婚，婚後育有1女，小倆口當時宣布婚訊時獲得大批網友祝福，陳天仁也甜曝「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶，每天都讓我笑到肚子痛」，沒想到今（8）日卻爆出兩人離婚的消息，讓不少粉絲感到不可置信。
記者賴禹妡/台北報導
陳天仁與周孝安2019年透過偶像劇《必勝大丈夫》結緣，兩人低調交往1年多後，於2021年3月宣布結婚，當時周孝安先是宣布「其實我一直想要有個自己的家庭，現在我的太太讓我實現這願望了，謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝曾經鼓勵我會幸福的粉絲們，謝謝大家的祝福，我們結婚囉！」陳天仁則隨後跟進表示：「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶，每天都讓我笑到肚子痛，希望大家也都有好歸宿呀。」
而周孝安跟陳天仁在結婚同年5月宣布懷孕喜事，並在10月迎來女兒，當時陳天仁透露，小倆口原本預計在2021年中展開做人計畫，沒想到寶寶提前來報到，夫妻倆將她視為人生的禮物，開始了一家三口的家庭生活。
原以為周孝安與陳天仁感情穩定，但近日有網友揪出，兩人最後一次曬出合照是在去年底，今年也鮮少在社群平台上跟彼此互動，讓外界起疑是否產生婚變？對此，陳天仁今日證實已和周孝安離婚，陳天仁經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間～感謝大家的關心。」