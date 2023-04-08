高市再添猴痘本土病例！10日起7醫院預約猴痘疫苗接種

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衛生局表示，因應國內本土猴痘疫情，為降低疾病傳播風險，高雄市立大同醫院自3月22日起提供猴痘疫苗接種服務，截至4月7日已接種280人。自4月10日起高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立民生醫院及國軍高雄總醫院左營分院等6家加入提供第二階段猴痘疫苗接種服務行列。
衛生局也籲請民眾自我風險評估，「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，於4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記。此外，也提醒已接種第1劑猴痘疫苗的民眾，於施打14天後，對疾病之保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。
衛生局再次提醒，猴痘傳染對象具侷限性，國內此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，如果您曾至流行地區旅遊或國內高風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)。