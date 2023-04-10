今起ATM領6000優惠包！4大超商選這間穩賺　賣場翻倍1萬2

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自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額，買「2000元放大隨取卡」，加碼送200元。7-11 ATM領取普發6000元，還有特大杯美式、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶買1送1優惠。
🟡全家
4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。
ATM領現的消費者，還可獲得全家大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券。
🟡OK超商
4月10日至5月3日前，全台門市單筆消費滿168元，官網登錄抽6000元OKmart禮券與6000點OKPoint 點數；還有1000元咖啡優惠組合，大杯美式35杯（原價45元，現省575元）、大杯莊園級拿鐵30杯（原價55元，現省650元），6000元共可買拿鐵180杯，立刻將普發6000元放大成9900元。
🟡萊爾富
4/12前，推出身分證「陸仟元享好康」限定優惠活動，凡民眾姓名中只要有「陸」（ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ）、「仟」、「元」同字或同音者，價45元的大杯美式咖啡買2送2、售價55元的大杯拿鐵買2送1等，且不限冰熱，兌換期限至10月25日，且還可存APP或以紙本券寄杯。
🟡愛買
4/9前限定，HAPPYGO會員於賣場單筆付款金額不限支付別滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送6000元滿額現金抵用券。現金抵用券有100元、200元、300元、400元四種面額，100元抵用券滿千可折，200元抵用券滿兩千可折，依此類推，沒有限定商品使用，家電、生鮮、日用品滿額即可抵用。
🟡屈臣氏
6/28前，會員至全台屈臣氏實體門市或屈臣氏網路商店，凡消費不限金額，登入即可參加抽獎，最高可抽中60萬會元點數（等同價值2000元），抽中立馬享受6千變8千的小確幸。
此外，屈臣氏近期升級會元權益，購買健康商品，消費滿1500元可現折百元（每月1次）；週日選購自有品牌，門市點送3倍送、線上加碼6倍；生日當月門市、官網最高消費金額，點數狂飆一次；年消費滿兩萬升級點金會元立即贈2萬點數，每月送500元折價券，包含200元折價券（滿2000元可折）和300元折價券（滿2500元可折抵）。
🟡全國電子
4/7-4/16破盤10天，破盤大家電66折起、筆電最高現折1332元、全館家電9折，還有綁定LINE會員購買大家電滿25,000最高送2000點LINE POINTS。活動期間全館消費滿10,000登錄發票，可抽1萬元現金，5/14前消費家電單筆發票金額滿6,000最高抽6萬元免單大獎。