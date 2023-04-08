周孝安拒行房釀離婚導火線？陳天仁失控摔美工刀、飆髒話

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她透露，老公個性顧家，經常以工作疲累理由閃躲親密行為，寧願去健身、爬山，某次說要跟朋友外出登山，結果一個半小時沒接電話，最後也沒去爬山，讓她心生疑慮，周孝安返家後也不退讓、哄哄她，她包貨時手上拿著美工刀，就順勢氣得摔出去，沒想到此事造成老公內心陰影，甚至跟女兒咬耳朵說「媽媽手上有美工刀，妳現在要乖乖的，不要惹她生氣」，讓錄影來賓都嚇了一跳，「看不出來妳那麼火爆」。
她年初再度爆料，指老公婚前是愛講笑話的開心果，婚後卻常板著一張臉，說自己在思考人生大事，吵架時還會脫口「妳不是好妻子」這種傷人的話，導致夫妻冷戰了3天。她某次回娘家太晚返家，引起老公不爽，陳天仁跟媽媽抱怨，結果被說「妳太弱了，要幹件大事」，索性母女倆飛去新加坡玩，還穿著性感比基尼在泳池畔誘惑外國人，結果視訊時被周孝安酸「臭老婆，妳穿這麼少給別人看喔」，她強調此舉是故意給老公教訓，希望「不要綁太緊，這樣會飛走」，不料事隔3個多月，婚姻還是走到終點。
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