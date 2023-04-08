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周孝安拒行房釀離婚導火線？陳天仁失控摔美工刀、飆髒話

▲陳天仁在節目上爆料，曾經因為暴怒摔杯子、美工刀，造成周孝安的內心陰影。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）
▲陳天仁在節目上爆料，曾經因為暴怒摔杯子、美工刀，造成周孝安的內心陰影。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

女星陳天仁和周孝安結婚僅2年，今（8）日驚爆閃電離婚，讓外界跌破眼鏡，其實她去年8月錄製綜藝節目《11點熱炒店》時就坦承產後身材未完全恢復，老公還會閃躲房事，導致她內心沒有安全感，兩人爭吵不斷，一度氣到摔美工刀、杯子、飆粗口，場面相當火爆，造成對方內心有極大陰影，和朋友出去聚會晚歸，也會被老公狂念，當時就有離婚的念頭。

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▲陳天仁周孝安（圖／翻攝自IG＠tts0og）
▲陳天仁、周孝安結婚僅2年就宣布離婚。（圖／翻攝自IG＠tts0og）
▲周孝安跟陳天仁的女兒平安出生。（圖／周孝安臉書）
▲周孝安跟陳天仁閃婚後，很快就有了女兒。（圖／周孝安臉書）
年僅29歲的陳天仁外貌姣好，經常在球場上為兄弟隊加油，被冠上「象迷娘」封號，因合作《必勝大丈夫》和年長9歲的周孝安交往1年多，2021年宣布帶球嫁，同年產下一女，起初會在臉書曬恩愛，看似婚姻幸福，她卻在節目上自曝婚姻裡波濤洶湧，經常吵架，且產後老公拒絕行房，加上身材未臻完美，讓她充滿不安全感，暴怒時甚至會摔美工刀、飆出三字經。

她透露，老公個性顧家，經常以工作疲累理由閃躲親密行為，寧願去健身、爬山，某次說要跟朋友外出登山，結果一個半小時沒接電話，最後也沒去爬山，讓她心生疑慮，周孝安返家後也不退讓、哄哄她，她包貨時手上拿著美工刀，就順勢氣得摔出去，沒想到此事造成老公內心陰影，甚至跟女兒咬耳朵說「媽媽手上有美工刀，妳現在要乖乖的，不要惹她生氣」，讓錄影來賓都嚇了一跳，「看不出來妳那麼火爆」。

▲陳天仁透露周孝安以健身、工作疲累為由，躲避親密行為。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）
▲陳天仁透露周孝安以健身、工作疲累為由，躲避親密行為。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）
她年初再度爆料，指老公婚前是愛講笑話的開心果，婚後卻常板著一張臉，說自己在思考人生大事，吵架時還會脫口「妳不是好妻子」這種傷人的話，導致夫妻冷戰了3天。她某次回娘家太晚返家，引起老公不爽，陳天仁跟媽媽抱怨，結果被說「妳太弱了，要幹件大事」，索性母女倆飛去新加坡玩，還穿著性感比基尼在泳池畔誘惑外國人，結果視訊時被周孝安酸「臭老婆，妳穿這麼少給別人看喔」，她強調此舉是故意給老公教訓，希望「不要綁太緊，這樣會飛走」，不料事隔3個多月，婚姻還是走到終點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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