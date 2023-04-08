支持吳欣岱選港湖立委　徐國勇不評論高嘉瑜

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱將投入2024港湖區立委選舉，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜。台灣基進台北黨部今（8）日下午舉行開幕茶會，應邀出席的前內政部長徐國勇被問到高嘉瑜時，他表示不評論，並認為支持吳欣岱並沒有違背黨紀。
記者呂炯昌／台北報導
台灣基進台北黨部開幕茶會，邀請前衛福部長陳時中、指揮中心指揮官王必勝、前民進黨立委姚文智與徐國勇等人出席，由於吳欣岱將挑戰現任立委高嘉瑜，因此媒體都關注是否支持不挺自家立委，改挺台灣基進提名的候選人。陳時中表示，他沒有講到立委參選的部分，只要理念相同都可以互相幫忙、合作。
媒體追問，是否和高嘉瑜理念相同？陳時中回應，基本理念相同都可以互相合作，應努力讓本土力量極大化，等大家都報名了再說，沒有比較，到時候再看。
徐國勇表示，港湖區這次女力當道，吳欣岱是優秀的年輕外科醫師，能為港湖地區服務，他一定全力支持。媒體追問有無違反黨紀？徐國勇表示，支持吳欣岱但沒有不支持民進黨，像副總統賴清德他一定全力支持。
媒體追問支持高嘉瑜還是吳欣岱？徐國勇也說，就看吳欣岱和高嘉瑜2人怎麼表現，誰表現好民眾會看，「我覺得吳欣岱非常優秀，至於高嘉瑜我不評論」 ，吳欣岱對本土的支持無庸置疑，沒什麼好質疑，全力支持，欽佩她的勇氣。