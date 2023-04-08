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T1／霍華德切入掉球葬送勝利　雲豹戰術部署是要攻擊內線

▲霍華德發生要命失誤，讓雲豹失去贏球契機。（圖／T1提供）
▲霍華德發生要命失誤，讓雲豹失去贏球契機。（圖／T1提供）

記者黃建霖/桃園報導

桃園雲豹今(8)日以93:97輸給了臺中太陽，本場比賽他們一度有機會拿下，但最終太陽靠著成功的防守策略完成逆轉。雲豹總教練貝奈特坦言，關鍵時刻雲豹想要利用在內線的優勢得分，但沒能把握。

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雲豹此役末節一度領先到14分，但是單節發生了10次失誤，讓他們最終葬送了這場比賽。在輸掉這場之後，他們落後太陽達到兩場，最快明天就有可能無緣季後挑戰賽。

其實今天比賽初段，雲豹在擋拆後將球回傳給霍華德時，面對對方協防的抄球，就有幾次差點失誤。但比賽最後時刻，他們還是直接把球交給在弧頂的霍華德，最終都發生失誤，導致球隊的失利。

由於太陽在末節最後時刻，洋將莫爾特里和溫立煌都犯滿畢業，雲豹今天又是外籍「雙塔」出戰，因此貝奈特表示，最後時刻就是要把球往禁區給，「我們籃下有非常大的優勢，就是要往裡面給，發生失誤非常可惜，且令人難過。但也要給太陽教練團一個肯定，最後關鍵時刻對方給的壓迫非常多。」

弔詭的是，貝奈特說要將球往內線送，但最後兩回合都是霍華德從弧頂持球切入，最終發生掉球失誤。另外詢問受訪的本土球員盧捷閔，他也證實了球隊確實是要打內線，但可能溝通上有些失誤。

針對雲豹最後兩波進攻回合中2名洋將的站位，盧捷閔表示，「可能控球和他溝通上有一些失誤，或是他自己有一些其他想法，我不知道。因為前一次戰術就是要往裡面打，可能要把他喊進去時，他沒意識到吧。」

賽後太陽主帥加維納透露，賽前有對霍華德的進攻習慣和雲豹戰術來做演練，什麼時機該上前包夾，都有不斷和球員溝通，因此在比賽中他們們就直覺般地完成了這些回合。

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