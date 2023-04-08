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安心領6000元！保大「456識詐小眉角」防詐撇步一次公開

▲台北市保安警察大隊宣導民眾「456識詐小眉角」。（圖／保安大隊）
▲台北市保安警察大隊宣導民眾「456識詐小眉角」。（圖／保安大隊）

記者林莞茜／綜合報導

全民普發現金6000元已依民眾所採取預約登記入帳之8家公股行庫、銀行及郵局陸續領取，但近期卻陸續傳出有假藉政府名義的詐騙簡訊，讓民眾防不慎防，為使民眾能正確安心提領，台北市政府警察局保安警察大隊第二中隊，利用假期在大同區大稻程碼頭設置「機動派出所」，宣導民眾「456識詐小眉角」，即4大防詐守則、5大領取方式、普發6千安心領，全民一起防詐騙。

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保安大隊特別選在大稻程碼頭觀光景點人潮稠密處，由員警手持標語及宣導海報，以徒步巡邏方式向民眾宣講政府普發現金6000元4大防詐守則、5種管道。

4大防詐守則

1、認明政府官方申請網址6000.gov.tw。

2、政府不會發送簡訊與電子郵件通知領取

3、收到可疑連結，請勿點擊，請自行向政府官方單位主動查證。

4、安裝 Whoscall辨識詐騙來電與簡訊。

5大領取方式

1、登記入帳。

2、ATM領取現金。

3、郵局臨櫃領取。

4、特定對象直接入帳。

5、特定偏鄉造冊發放等方式。

保安大隊指出，網路登記直接入帳部分，已於3月22日起預約登記陸續入帳，若未事先登記者，可於4月10日起開放至全國指定金融機構(含郵局)貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台直接「ATM領現」，4月17日也將開放「郵局領現」管道， 民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃檯辦理。

保安大隊表示，政府不會發簡訊、打電話、傳送電子郵件通知領現金，另提醒民眾提款機(ATM)只有「提款」跟「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款，千萬別受騙。警方為加深民眾識詐知能，並於現場發放文宣與小禮物，加強防詐宣導效能；保安大隊呼籲，由於近期詐騙集團假借政府普發現金名義，各種詐騙訊息事件頻傳，若民眾有任何疑義，請撥打165反詐騙電話檢舉及查證，若對普發現金6000元有任何問題，也可以立即洽詢1988免費專線諮詢。

▲臺北市保安警察大隊宣導民眾「456識詐小眉角」，即4大防詐守則、5大領取方式、普發6千安心領，全民一起防詐騙。（圖／保安大隊）
▲臺北市保安警察大隊宣導民眾「456識詐小眉角」，即4大防詐守則、5大領取方式、普發6千安心領，全民一起防詐騙。（圖／保安大隊）

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