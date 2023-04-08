安心領6000元！保大「456識詐小眉角」防詐撇步一次公開

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4大防詐守則
1、認明政府官方申請網址6000.gov.tw。
2、政府不會發送簡訊與電子郵件通知領取
3、收到可疑連結，請勿點擊，請自行向政府官方單位主動查證。
4、安裝 Whoscall辨識詐騙來電與簡訊。
5大領取方式
1、登記入帳。
2、ATM領取現金。
3、郵局臨櫃領取。
4、特定對象直接入帳。
5、特定偏鄉造冊發放等方式。
保安大隊指出，網路登記直接入帳部分，已於3月22日起預約登記陸續入帳，若未事先登記者，可於4月10日起開放至全國指定金融機構(含郵局)貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台直接「ATM領現」，4月17日也將開放「郵局領現」管道， 民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃檯辦理。
保安大隊表示，政府不會發簡訊、打電話、傳送電子郵件通知領現金，另提醒民眾提款機(ATM)只有「提款」跟「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款，千萬別受騙。警方為加深民眾識詐知能，並於現場發放文宣與小禮物，加強防詐宣導效能；保安大隊呼籲，由於近期詐騙集團假借政府普發現金名義，各種詐騙訊息事件頻傳，若民眾有任何疑義，請撥打165反詐騙電話檢舉及查證，若對普發現金6000元有任何問題，也可以立即洽詢1988免費專線諮詢。
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