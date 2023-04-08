銀髮族殺回職場！老闆越發愛上高齡員工：勤奮且隨叫隨到

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康佛提指出，高齡員工的學習曲線確實較長，上手比較慢，不過一但進入狀況，高齡員工的表現讓人耳目一新，非常的穩定，「9點的班，他們通常8點50就到了」，而年輕員工呢？幾乎習慣性遲到，經常打電話請假，而且上班總在滑手機。
康佛提的觀察並非個案，根據《華爾街日報》的大規模調查，65歲以上的美國人有四分之三認為「工作認真」是重要的美德，與此同時，只有61％的18至29歲的美國人，認為「工作認真」是美德。
美國退休人員協會（AARP）的資深顧問費克斯（Heather Tinsley-Fix）表示，「僱用經驗豐富的員工具有重要的商業意義」，自2012年以來美國退休人員協會就要求企業簽署提供高齡員工公平就業機會的承諾，而近年有越來越多企業樂意簽字，在2022年簽約公司數比2021年大增122％。
美國社會近年注重多元化，而越來越多企業認可，年齡多元也是一種重要的資產。兒童照護所的人資主管勞特曼（Travis Trautman）表示，高齡員工總是樂意負責一般被排斥的最早班和最晚班的工作，也願意在午餐和休息時間上班，「甚至隨叫隨到」。勞特曼笑稱，如果要列一份高齡員工的優勢清單，他還可以繼續滔滔不絕，這份清單絕對會很長。
《華爾街日報》也訪問了一位69歲重回職場的女士，她認為高齡員工的優勢在於穩定、薪資要求合理。相較於年輕員工傾向頻繁跳槽，高齡員工通常願意把公司當作最後一站，不會隨時盤算著下一步要去哪。
《華爾街日報》最後以人力資源管理協會的看法總結指出，並不是說年輕一代的工作方式不好，年輕人更注重生活與工作的平衡，這是年輕一代的幸福之道。但對很多年長者來說，努力工作就是幸福。所以如果公司需要的就是努力工作的人，與其說服年輕人改變他們的平衡，為什麼不去僱用本來就樂於努力工作的人呢？越來越多企業發現了這個道理，銀髮族在職場也就越來越受歡迎。