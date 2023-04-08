中國軍演首日45架共機、9共艦擾台 國軍公布監控畫面
蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」出訪昨日結束，今(8)日上午中共「東部戰區」就宣布將進行為期3天「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。國防部表示，至下午4點止，逾越中線及進入西南空域45架次、共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。國防部釋出海軍監控畫面並強調，國軍有能力、有決心、有信心確保國家安全。
記者呂炯昌／台北報導
國防部表示，中共東部戰區宣布在台灣周邊軍演，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。
國防部指出，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄下午4點止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次、共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。
國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。