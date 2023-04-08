他是告五人神祕第4團員！首公開露面 犬青曬美腿迎接
告五人的「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」於今（8）日晚間登場，告五人把台北小巨蛋變成銀河系，披星戴月帶著萬名歌迷飛向「宇宙九大行星」瞬移星球舞台，而傳說中的樂團第4人、雲安的哥哥——潘燕山也驚喜合體告五人，成團以來的酸甜苦辣回憶湧現，讓觀眾感動到眼眶泛紅。
記者吳雨婕/台北報導
告五人以歌曲〈新世界〉、〈你要不要吃哈密瓜〉、〈醜人多作怪〉、〈WEWE〉、〈愛人錯過〉為演唱會揭開序幕，唱完〈愛人錯過〉，告五人開口向歌迷打招呼：「大家好我們是告五人，今天真的很開心可以唱歌給大家聽。」表演歌曲〈帶我去找夜生活〉時，犬青脫去一開始穿著的西裝外套，換上細肩帶背心短洋裝，露出纖細手臂、天鵝頸與美腿，罕見辣秀好身材。
告五人邊唱〈運氣來得若有似無〉時，搭著由吉祥物「告五豬」所駕駛的奇幻環遊車，與歌迷近距離接觸，該曲唱畢，告五人說：「你們好！嗨！原來小巨蛋後面長這個樣子。」哲謙表示：「讓我們想起剛發行第一張EP的時候，3個人編制的演出，走著走著走到小巨蛋了，想要跟大家一起走下去。」雲安笑說演唱會應該要請嘉賓，犬青接下去提到：「告五人的嘉賓對我們來說很重要，他是我們很熟悉的人，但你們很少見到。」雲安隆重介紹：「你們一定聽過他寫的歌，他是〈披星戴月的想你〉的作詞者，他是〈愛在夏天〉的創作人，他是我的哥哥。」說完，潘燕山登場，原來潘燕山就是告五人的神祕第4位團員，此次露面也是他首度露臉。