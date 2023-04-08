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「神話」被台灣臭豆腐燻到暈！唱錯全怪太臭：烔完有味道

▲「神話WDJ」金烔完（左起）、JunJin前進、李玟雨舉辦粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲「神話WDJ」金烔完（左起）、JunJin前進、李玟雨舉辦粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓國長壽團體「神話」出道24年才推出第一組子團「神話WDJ」，由李玟雨、金烔完、JunJin（前進）3人組成，他們今（8日）在TICC舉辦粉絲見面會，場上烔完跟玟雨不斷推銷臭豆腐，甚至一度因為臭味忘詞，玟雨還責怪烔完說：「因為烔完有臭豆腐的味道，所以我嚇到才唱錯！」

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▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼李玟雨、金烔完（上圖左，下圖）深陷臭豆腐的魅力。（圖／記者陳明中攝）
▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
 
「神話WDJ」在活動開場前，先在後台品嚐臭豆腐，3人一試直接陷入臭豆腐的魅力，頻頻稱讚「太好吃了」；演出開始後，李玟雨、金烔完才開場就唱錯，烔完就說：「我剛以為只有我唱錯，看到玟雨唱錯我很開心！」玟雨則氣喘吁吁的說：「我太久沒見到台灣粉絲了，所以我心情澎湃，我唱錯部分，我等等會解釋！」

3位成員休息片刻後，烔完就說：「剛在後台吃臭豆腐了，有多好吃？我會在YouTube公開！」順道替自己的頻道宣傳，笑翻全場1500名粉絲。玟雨接著解釋唱錯的原因，他表示：「剛剛我唱錯歌詞，是因為臭豆腐！因為烔完有臭豆腐的味道，所以我嚇到才唱錯！」

▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲JunJin前進保持冷靜，並稱讚翻譯專業。（圖／記者陳明中攝）
玟雨跟烔完三句不離臭豆腐，只有JunJin正經表示：「好久沒見到大家，我無法想像今天的狀況，我來之前想說不知道會不會來很多人，沒想到來了很多人！希望大家能度過幸福的一天！」JunJin笑說話講的少，聽到翻譯將他的韓文翻成長篇中文，他就說：「我講那麼一點點，翻譯翻那麼長！」比讚表達敬佩之意。

李玟雨、金烔完、JunJin打完招呼後，烔完數次再把話題繞回臭豆腐，他說：「我們剛剛吃臭豆腐，今天有人吃嗎？然後我剛剛吃的時候，明明我吃的時候我身上沒味道，但一直從旁邊飄過來！沒吃過臭豆腐的人，我真的推薦你們吃，吃的時候是會有臭味，但吃就沒味道了！」

原以為臭豆腐的話題到此為止，3人在跟粉絲聊近況時，烔完又提到臭豆腐，氣得玟雨大喊：「你夠了！」烔完不理會玟雨，繼續介紹臭豆腐的嫩度、醬汁口味，結果玟雨直接搶走烔完的麥克風，作勢拔掉電池，不想讓烔完再提到臭豆腐3個字，笑翻全場。

▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼「神話WDJ」粉絲見面會吸引1500名粉絲到場支持。（圖／記者陳明中攝）
▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲「神話WDJ」李玟雨、金烔完、JunJin（前進）粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
 

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