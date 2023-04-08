「神話」被台灣臭豆腐燻到暈！唱錯全怪太臭：烔完有味道

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3位成員休息片刻後，烔完就說：「剛在後台吃臭豆腐了，有多好吃？我會在YouTube公開！」順道替自己的頻道宣傳，笑翻全場1500名粉絲。玟雨接著解釋唱錯的原因，他表示：「剛剛我唱錯歌詞，是因為臭豆腐！因為烔完有臭豆腐的味道，所以我嚇到才唱錯！」
玟雨跟烔完三句不離臭豆腐，只有JunJin正經表示：「好久沒見到大家，我無法想像今天的狀況，我來之前想說不知道會不會來很多人，沒想到來了很多人！希望大家能度過幸福的一天！」JunJin笑說話講的少，聽到翻譯將他的韓文翻成長篇中文，他就說：「我講那麼一點點，翻譯翻那麼長！」比讚表達敬佩之意。
李玟雨、金烔完、JunJin打完招呼後，烔完數次再把話題繞回臭豆腐，他說：「我們剛剛吃臭豆腐，今天有人吃嗎？然後我剛剛吃的時候，明明我吃的時候我身上沒味道，但一直從旁邊飄過來！沒吃過臭豆腐的人，我真的推薦你們吃，吃的時候是會有臭味，但吃就沒味道了！」
原以為臭豆腐的話題到此為止，3人在跟粉絲聊近況時，烔完又提到臭豆腐，氣得玟雨大喊：「你夠了！」烔完不理會玟雨，繼續介紹臭豆腐的嫩度、醬汁口味，結果玟雨直接搶走烔完的麥克風，作勢拔掉電池，不想讓烔完再提到臭豆腐3個字，笑翻全場。