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U:NUS嗨唱阿妹舞曲！亞特蘭提斯的他也來了　曝重磅喜訊

▲U:NUS在台北舉辦演唱會，嗨唱阿妹的動感歌曲。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS在台北舉辦演唱會，嗨唱阿妹的動感歌曲。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

由選秀節目《原子少年》成團出道的男團U:NUS，由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，今（8）日、明（9）日兩天在台北Legacy舉辦「Reborn to be Alive」演唱會，首日演唱會邀來尋人啟事、呂植宇、8lak擔任嘉賓，U:NUS還在演唱會上唱跳阿妹的歌曲〈Bad Boy〉，以及他們自己未發表的全新歌曲〈塔莉亞〉。

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高有翔因拍攝音樂實境節目和金曲獎最佳演唱組合得主尋人啟事相識，演唱會上，他們帶來合唱作品〈毒藥〉；同為「亞特蘭提斯」組合的成員吳昱廷及呂植宇，首次合體同台，演出共同詞曲創作的作品〈有了你我還耍什麼酷〉、〈我在每個宇宙都愛你〉等，讓粉絲興奮不已；蔡承祐找來新生代饒舌才子8lak演出兩人共創的歌曲〈仲夏夜〉，呈現帥氣的舞台。演唱會嘉賓們既是朋友也是音樂上的創作夥伴，才華洋溢更義氣十足，紛紛力挺U:NUS，讓團員們開心感激道：「很感謝夥伴們的支持相挺，一起在舞台共演作品很爽，像是一場同學會！」

▲U:NUS今（8）日在台北Legacy舉辦「Reborn to be Alive」演唱會。（圖／滾石唱片提供）
▲同為「亞特蘭提斯」組合的成員吳昱廷（左）及呂植宇，首次合體同台，演出共同詞曲創作的歌曲。（圖／滾石唱片提供）
U:NUS在台北場驚喜帶來張惠妹經典歌曲〈Bad Boy〉，展現唱跳魅力，演唱到今年甫推出的兩首破萬強勢單曲〈U & US〉及〈修理偶〉，也讓全場沸騰。而台北場U:NUS一樣重磅帶來新歌驚喜，現場首唱全新未發表的創作歌曲〈塔莉亞〉，預告將在近期正式上架。

▲U:NUS今（8）日在台北Legacy舉辦「Reborn to be Alive」演唱會。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS由吳昱廷（左起）、蔡承祐、高胥崴、高有翔組成。（圖／滾石唱片提供）

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