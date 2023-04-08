洪易最新力作外星人-愛心人 台中新地標民眾搶打卡

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洪易表示，每位藝術家像是外星人，擁有獨特的藝術雷達觸角，這是一個共同的平台，這次開幕，邀請了24位藝術家，共同降落臺中市中心，在車水馬龍蛋黃區，透過戶外藝術的魅力，主動迎向公眾，與市民互動。
知名藝術家洪易，2022年底剛榮獲全球MUSECreativeAward謬思創意設計大獎金獎，2023又推出另一代表作，位在文心台灣大道交叉口「厚禮樹V.S藝時代」，4月8日正式開幕；結合藝術與產業的文創精緻禮店，並提供藝術共同平台，邀請24位藝術家，西班牙國寶藝術家 皇．雷普耶斯、才子方文山、許自貴、黃柏維、柳依蘭、廖迎晰、…等，展出【24多重宙】藝時代開幕展，臺中市副市長黃國榮、文化局長陳佳君，洪易家鄉彰化縣縣長王惠美、市長林世賢，立法委員莊競程、市議員邱愛珊，才子方文山、資深藝人許效舜..等，都出席祝賀。
洪易將自己創作的符號和理念，融於文創商品中，與糕餅業者合作節慶禮盒，充滿正能量的色彩豐富與喜氣感，成功打入華人送禮文化，也造成蒐藏集滿十二生肖的風潮。而延續成功的經驗，擴大成立的精緻禮店「厚禮樹」，台語諧音禮數周到，目前已與台中十大伴手禮法布甜、犁記合作，將推出文創禮盒，將藝術美學以「禮」出發，融入大眾生活中；以「厚禮樹」為媒合創作的平台，藉以媒合更多的企業和藝術家，碰撞出新思維，產出藝術生活的多元性，開創精緻禮品的一片藍海。