周孝安離婚陳天仁！「曬牽手照」首發聲：好聚好散是共識
「象迷娘」陳天仁及男星周孝安今（8）日爆出離婚，兩人於2021年結婚，同年生下女兒，但卻在去年底開始幾乎消失在對方的版面中，讓外界懷疑是否婚變？而陳天仁今日下午先行出面證實離婚消息，透露兩人是和平離婚、好聚好散，周孝安則在晚間於臉書曬出牽手照，表示：「懇請大家給我們時間及空間，消化這個重大且艱難決定後的情緒起伏變化。」
記者賴禹妡/台北報導
陳天仁2010年在天母棒球場看球賽時，被體育台攝影鏡頭捕捉到美貌，當時她正在觀眾席上替兄弟象隊加油，高中就擁有驚人顏值的陳天仁，立刻被媒體爭相報導，甚至還擁有「象迷娘」的封號，之後她踏入演藝圈發展，靠著美貌及實力拚出亮眼成績。
陳天仁與周孝安2019年透過偶像劇《必勝大丈夫》結緣，兩人低調交往1年多後，於2021年3月宣布結婚，同年5月宣布懷孕喜事，並在10月迎來女兒，原以為兩人感情穩定，但卻被網友發現，去年底陳天仁跟周孝安夫妻倆的社群版面已經鮮少出現彼此，讓外界紛紛猜測兩人是否發生婚變。
對此，陳天仁今日下午證實已和周孝安離婚，陳天仁經紀人向《NOWnews今日新聞》表示「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間～感謝大家的關心」。周孝安則在晚間於臉書上回應「首先，謝謝大家的關心」，他坦言原本兩人想低調處理私事，沒想到最後還是打擾到大家，也提到「好聚好散」是彼此的共識，兩人永遠都是一家人，只是決定換一個新的相處模式互動，無論如何都會一起陪伴家人長大，對家人的愛也只會更多、不會變少。
周孝安指出，接下來和陳天仁還是會正常工作、如常生活，「懇請大家給我們時間及空間，消化這個重大且艱難決定後的情緒起伏變化」，但兩人都會勇敢面對未來各種挑戰，「願大家一切都好」。