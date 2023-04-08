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鴻海進軍亞灣　陳其邁率高市府團隊惦惦吃三碗公

▲鴻海集團董事長劉揚偉（左4）今年3月率團隊拜會高雄市長陳其邁（右4)與市府團隊。（圖／高市府提供）
▲鴻海集團董事長劉揚偉（左4）今年3月率團隊拜會高雄市長陳其邁（右4)與市府團隊。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄市政府明（9）日將與鴻海集團簽署投資意向書，鴻海正式宣布進軍亞灣，設立南區總部及國際研訓中心，這是鴻海繼前年進駐橋科、和發園區，打造電動巴士、電池生產基地後又一重大投資。同時，鴻海進駐亞洲新灣區，也是繼國泰金控、IBM、帆宣、仁寶、友達後又一大國際級企業進入亞灣。在這些投資的背後，不僅顯示高雄市長陳其邁強大的招商能力，更能看見高雄市長陳其邁對產業趨勢的敏銳度及遠見。

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▲高雄市副市長羅達生（左六）率市府團隊，與鴻海集團董事長劉揚偉（右七）及集團同仁，去年宣布鴻海集團電池中心已正式落腳和發產業園區建廠。（圖／高市府提供）
▲高雄市副市長羅達生（左六）率市府團隊，與鴻海集團董事長劉揚偉（右七）及集團同仁，去年宣布鴻海集團電池中心已正式落腳和發產業園區建廠。（圖／高市府提供）
高市府官員透露，此次鴻海的投資並非一朝一夕促成，早在2021年市長陳其邁就已經跟鴻海高層有非常密切的互動，佈局與醞釀更是超過一年，前前後後討論不下數十次，上個月中鴻海劉揚偉董事長更是親率團隊赴市府拜會。鴻海接二連三的投資計畫，印證高雄市惦惦吃三碗公，同時接上電動車產業鏈以及亞洲新灣區2.0計畫的重要拼圖，這樣的成果對高市府團隊來說是付出長期心力才得以開花結果，也再次驗證陳其邁多做事少說話的做事風格，每當有投資消息曝光都是讓人眼睛為之一亮。

知情人士強調，陳其邁對於高雄發展電巴產業非常堅持，原因無他，就是要為南部人爭一口氣。陳其邁多次在內部會議中強調，南台灣的大眾運輸相對北部更需資源挹注，必須落實交通平權、縮短城鄉差距，用電動巴士來銜接，補上無捷運系統或捷運路網不足的運輸缺口。3月中旬陳市長更是在行政院會中，極力向行政院長陳建仁爭取南高屏月票、高雄市區月票補助，一心推動南部交通與電動車產業發展。

▲高市府與高雄客運、鴻海集團合作，電動巴士Model T去年即在高雄上路。高雄市副市長羅達生（前排右2）、鴻海集團董事長劉揚偉（前排左2）。（圖／高市府提供）
▲高市府與高雄客運、鴻海集團合作，電動巴士Model T去年即在高雄上路。高雄市副市長羅達生（前排右2）、鴻海集團董事長劉揚偉（前排左2）。（圖／高市府提供）
根據高市經發局的統計數字，陳其邁招商能力毋庸置疑，上任以來「緊緊緊」拚招商，累積招商投資金額已快突破6千億元，創造逾3.2萬個以上就業機會，城市競爭力從原本六都最末位，2020年躍昇為第2名，僅次於台北市；2022年營利事業銷售額也突破5.8兆元，創下高雄歷史新高，成長率六都中名列前茅。

高市府各局處首長皆清楚明白陳其邁的產業方針，引進半導體、電動車等產業，發展5G與新創生態系，去年11月更啟動亞灣2.0計畫，目標就是希望能在亞洲新灣區形成重要國際化產業聚落，不但吸引指標型的國際企業進駐，也要將國外客戶、國外供應商都一起帶進來，在亞灣成立營運總部、國際研訓中心等，並且打造水岸夜經濟商機，讓高雄市一舉擠身大型國際商業都市的行列。

▲高市府去年11月啟動亞洲新灣區2.0計畫，打造國際化產業聚落，吸引指標型的國際企業進駐，更發展水岸經濟。（圖／高市府提供）
▲高市府去年11月啟動亞洲新灣區2.0計畫，打造國際化產業聚落，吸引指標型的國際企業進駐，更發展水岸經濟。（圖／高市府提供）

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