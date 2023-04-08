塗鴉藝術家陳文修中友開展 現場畫作義賣助弱勢兒童

台中市中友百貨創意平台展出「陳文修-街頭藝術展」，主題：「This is ARTSHOW time」，以粉紫色調做為基底，讓每一幅畫作主題顯得更加跳躍，將街頭藝術的精髓濃縮在這個場域中。陳文修恣意遊走在街舞、設計、街頭藝術、傳統戲曲、服裝設計等多重領域，才華洋溢，今日應邀現場創作，並將作品捐出義賣，所得捐贈「麻煩小天使」協會，幫助弱勢孩童。
記者金武鳯/台中報導
「This is ARTSHOW time」是陳文修-阿修老師，將這幾年的創作匯集在中友百貨展出，從作品中，讓民眾更加了解阿修老師以無拘無束的姿態，遊走多領域的各種創作，除了街頭塗鴉之外，也有手稿和插畫創作，藉由這次來中友百貨辦展，提供大眾更多不同的文化體驗，也帶領大眾一起走進街頭藝術創作世界。
陳文修從小就被視為「有才華的人」，國小加入明華園歌仔戲團，從社教館到中正紀念堂，演出過大大小小20幾場的傳統戲曲；高中時展現設計才華，被邀請為小豬羅志祥自創品牌"STAGE" 設計整體品牌形象，05到07年發行多款系列商品，2008年創立服飾品牌"CREATION" ，並率領CREATION團隊發行商品，推廣街舞活動，2009年已設計超過一百件以上服飾，並舉辦首場T-SHIRT100件設計個展，同年畢業於大葉大學工業設計學系。
「陳文修-街頭藝術展」展覽吸引許多年輕朋友觀賞，中友百貨特別邀請阿修老師現場作畫，讓逛街民眾可以一睹阿修老師出神入化的噴畫技巧，看阿修老師利用1個小時完成一幅60號的作品，義賣價15,000元，所得全數捐贈給南投縣「麻煩小天使」協會，幫助更多需要早期療育的孩童。