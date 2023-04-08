全球海洋表面溫度創歷史新高！專家：極端氣候恐會更常見
海洋吸收了大量的二氧化碳和人類城市排放的餘熱，是全球氣候的調節器，但近年海洋表面溫度不斷升高，而根據美國海洋暨大氣總署（NOAA）的最新資料，今年4月以來的全球海洋表面平均溫度為21.1度，創下歷史新高。新南威爾斯大學的英格蘭（Matthew England）氣象學教授表示，不僅創新高而且數據簡直「超出圖表」，完全脫離過去軌跡，升溫幅度值得所有人關心。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，過去3年的反聖嬰現象已經結束，反聖嬰現象讓海水降溫，雖然因此給加拿大和澳洲部分地區出現異常降雨的洪災，但整體而言反聖嬰現象有助於降低全球暖化的速度。
而隨著反聖嬰現象結束，今年的海洋表面平均溫度立即反彈創下歷史新高。且有研究指出，海洋中累積的熱量正從表面往下滲透到更深的洋層，為之後的極端氣候增添柴火。
另位海洋學家古普塔（Sen Gupta）表示，他的團隊一直在紀錄海洋表面溫度，而他們在南印度洋、南大西洋、澳洲東北部和中美洲西部等多處海域，都觀測到海洋熱浪信號，且有區域甚至連續5天海洋表面溫度處於高點，古普塔強調「同時出現這麼多非常極端的海洋熱浪是不尋常的」。
海洋氣溫升高造成海冰融化、海平面上升、海岸腐蝕、更容易發生風暴等等現象，另外也會威脅珊瑚的生存，改變海洋的生物系，影響漁獲。專家警告，隨著海洋表面溫度升高，預期很可能在今年也會觀測到陸地氣溫創新高的現象，全球暖化的危機達到前所未有的程度。