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鄭世雲表演《想見你想見你想見你》　直呼：難到我快死了

▲鄭世雲演唱八三夭的《想見你想見你想見你》，直呼中文饒舌好難。（圖／映珈娛樂）
▲鄭世雲演唱八三夭的《想見你想見你想見你》，直呼中文饒舌好難。（圖／映珈娛樂）

記者陳雅蘭/台北報導

韓星鄭世雲今（8日）在「DSpace元動空間」舉辦演唱會，他以《若即若離》、《不要誤會》開場，還表演八三夭的《想見你想見你想見你》，但他疑惑為何「想見你」要說三次，還表示該曲裡的饒舌太難，直呼：「難到我快死了！」好在台下給予滿滿歡呼，表示做得很棒，鄭世雲才放下擔憂。

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▲鄭世雲台北演唱會。（圖／映珈娛樂）
▲鄭世雲台北演唱會。（圖／映珈娛樂）
鄭世雲場上誠意十足，用可愛的語氣講台語「肚子餓」、「真可愛」，還用中文說出「幸運（粉絲名）」，讓全場歌迷相當開心。

鄭世雲上次來台曾表演盧廣仲的《魚仔》，過4年再來台，他還記得副歌部分，發音還很標準，自己都感到不可思議。此外，鄭世雲曾在IG預告會表演八三夭的《想見你想見你想見你》，他昨接受記者訪問時，表示擔心發音不標準，希望粉絲能多包容；今唱完後，鄭世雲擔心的問：「剛剛那首歌（《想見你想見你想見你》）發音怎麼樣？後面好饒舌，饒舌太難了，難到我快死了，你們都聽得懂嗎？」好在獲得歌迷熱烈歡呼，給予偶像滿滿肯定。

鄭世雲也問粉絲是否想看自己跳女團IVE的《LOVE DIVE》，一比出經典舞蹈動作，就引發全場尖叫，他逗趣表示：「你們喜歡這種的喔？」更自嘲唱10首歌的觀眾反應還不如跳一首歌，既然粉絲喜歡看自己跳舞，鄭世雲也笑著承諾：「那下次來（台灣）我會考慮一下的。」

▲鄭世雲台北演唱會。（圖／映珈娛樂）
▲鄭世雲擔心中文發音不好，粉絲則給予滿滿鼓勵，讚他做得很好。（圖／映珈娛樂）
▲鄭世雲台北演唱會。（圖／映珈娛樂）
▲鄭世雲表示下次來台，會考慮跳女團的舞。（圖／映珈娛樂）

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