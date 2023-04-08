鄭世雲表演《想見你想見你想見你》 直呼：難到我快死了
韓星鄭世雲今（8日）在「DSpace元動空間」舉辦演唱會，他以《若即若離》、《不要誤會》開場，還表演八三夭的《想見你想見你想見你》，但他疑惑為何「想見你」要說三次，還表示該曲裡的饒舌太難，直呼：「難到我快死了！」好在台下給予滿滿歡呼，表示做得很棒，鄭世雲才放下擔憂。
記者陳雅蘭/台北報導
鄭世雲場上誠意十足，用可愛的語氣講台語「肚子餓」、「真可愛」，還用中文說出「幸運（粉絲名）」，讓全場歌迷相當開心。
鄭世雲上次來台曾表演盧廣仲的《魚仔》，過4年再來台，他還記得副歌部分，發音還很標準，自己都感到不可思議。此外，鄭世雲曾在IG預告會表演八三夭的《想見你想見你想見你》，他昨接受記者訪問時，表示擔心發音不標準，希望粉絲能多包容；今唱完後，鄭世雲擔心的問：「剛剛那首歌（《想見你想見你想見你》）發音怎麼樣？後面好饒舌，饒舌太難了，難到我快死了，你們都聽得懂嗎？」好在獲得歌迷熱烈歡呼，給予偶像滿滿肯定。
鄭世雲也問粉絲是否想看自己跳女團IVE的《LOVE DIVE》，一比出經典舞蹈動作，就引發全場尖叫，他逗趣表示：「你們喜歡這種的喔？」更自嘲唱10首歌的觀眾反應還不如跳一首歌，既然粉絲喜歡看自己跳舞，鄭世雲也笑著承諾：「那下次來（台灣）我會考慮一下的。」