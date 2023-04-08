《愛在空氣中》4帥比大小 Noeul熊抱BOSS「約定再來台」
泰國BL劇《愛在空氣中》（Love In The Air）4位主演BOSS、Noeul、Fort、Peat來台，今（8日）於台北LEGACY MAX辦見面會，4位主演在台上比胸肌大小，Noeul拿皮尺從背後環抱BOSS，引爆全場1000名粉絲尖叫聲，而BOSS以胸圍111公分取勝，被認證是身材最壯的一員。台灣粉絲的熱情，也讓Noeul感動說：「有機會的話，再回來跟大家見面。」
記者羅凌筠/台北報導
4位主演挑戰情境劇毫不扭捏，被封吃貨的Peat用娃娃音向Fort撒嬌：「做打拋豬給我吃。」一秒讓Fort投降，而BOSS被指定演拋下Noeul想出門賽車的狀況，只見Noeul先是霸氣要BOSS交出鑰匙，再使出必殺技問：「朋友跟我誰比較重要？」BOSS聽了只好乖乖奉上鑰匙，逗趣互動非常可愛。
從BL劇建立起革命情感，BOSS難得提到真心話：「謝謝Noeul當我的伴侶。」Noeul在一旁假裝擦眼淚，逗笑全場粉絲。4帥也大秀中文，Noeul先是以中文問：「你愛我嗎？」接著感性告白：「你們的愛跟支持是這輩子最有價值的東西，你們是最棒的禮物。」Peat用中文說：「晚安。」接著說：「我喜歡夜晚，今天就讓我當你們夜晚的星星。」Peat則以中文說：「謝謝大家的支持，（大家要）健康啦。」展現貼心的一面。
「空氣四少」一晚獻唱4首歌，除了全場大合唱《Love In The Air》，Fort、Peat帶來插曲《Never Say》，Boss、Noeul展現饒舌功力演唱《My Strongest Love》，最後再4人大合唱《เหมอ่ ไมไ่ ดม้อง》+《เธอคอืโลกทงั้ใ》，畫下完美句點，粉絲會還特別透過主辦單位在台上放映應援影片給「空氣四少」看，讓4人超感動，加碼全場擊掌的福利。
值得一提的是，「空氣四少」此行赴台一共3天2夜，下一站將前往馬尼拉及東京辦見面會，而首次來台灣的他們在飯店吃遍粉絲精心準備的台灣小吃，包括珍珠奶茶、小籠包、鹽酥雞等，開心大快朵頤。