陳天仁去算命曝「2023有感情劫難」！婚變2預言全被說中
「象迷娘」陳天仁及男星周孝安因戲結緣，兩人熱戀1年多於2021年結婚，並育有1女，沒想到卻在今（8）日爆出離婚，雙方也各自發出聲明透露是「和平分手」，而陳天仁近日才在節目上聊到，曾有算命阿姨預測她這輩子會有兩段婚姻，第一段婚姻會在2023年出現危機，正緣則是到36、37歲才會出現，如今她爆出離婚消息，節目片段意外引起外界熱議。
記者賴禹妡/台北報導
陳天仁在3月30日播出的節目《11點熱吵店》中，透露18歲曾經在墾丁遇到專門看手相的算命阿姨，對方寫了一張A4紙，上頭預測了陳天仁未來會動婦科手術，且2013年及2023年會遇到嚴重的感情劫難。
而陳天仁果真在20歲那年動了婦科手術，還在2013年和男友分手，當時她因為那段感情傷透了心，分手兩個月後希望找對方復合，卻發現對方已經有了新女友，沒想到發生這件事情的隔天，竟收到前男友遇到意外過世的消息，「那時候真的是心超痛，因為就是同時兩件事情在短時間內發生」。
陳天仁透露，該名算命阿姨還預言她會有兩段婚姻，「如果妳不想要讓妳的人生有兩段婚姻的話，妳30歲以前的那個不要，因為真正珍惜妳的人，正緣是在大概36、37歲那時候」，剛好陳天仁是在27歲時和周孝安結婚，語畢讓在場來賓全發出驚呼聲。
下秒主持人Melody追問陳天仁「你們感情好嗎？」她回答「我們感情還不錯」，沈玉琳又問「現在？Right now？」陳天仁僅尷尬回「Right now就還⋯可以」，Melody聽完後質疑「2年還是新婚，怎麼可以還可以？2年新婚應該要很甜蜜啊？」沈玉琳則在一旁打圓場：「因為她老公拍戲很忙，有時候那個距離就會產生。」
陳天仁透露，其實結婚前就曾和周孝安講過算命的事，周孝安當時要她放心「不會啦，我們會很順利的，然後我也會一直都很愛妳」，沈玉琳聽完則馬上勸告：「但是這個不要鐵齒。」