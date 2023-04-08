Meta前員工爆料：公司付我薪水但沒事可做　而這並非個案

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《華爾街日報》報導，一開始大家對這些出來爆料的前員工有所懷疑，批評他們離職後對前東家惡言相向並非好事。但隨著類似的故事越來越多，越來越遍及於各科技公司，開始引起行業人士重視，認為這可能是矽谷普遍存在的一種現象。
有商學院教授緩頰指出，科技業習慣在需求出現前先招募員工，前幾年資金氾濫，而業內普遍認為人才是更稀缺的資源，所以他們寧願抱持著不讓新人前往競爭公司的心態超額招募。類似的現象在高速擴張的行業都曾出現過，2000年代初的華爾街也曾發生超額招募。
也有專家分析，科技業比其他行業更難預測人力需求，就像前幾年還很夯的元宇宙，現在已經乏人問津，而如果你現在才開始招聘AI技術人才，也早已經落後許多了。所以科技公司總是會大量招募，即便這些人力可能需要過一段時間才會被公司用上。
現在大家都批評科技公司為何要僱用根本不需要的員工，但在另一種相反的情境下，大家也常常批評科技公司為什麼缺乏某方面的人才？這確實是某種兩難，不過專家也直言，無論如何公司應該設法讓員工覺得自己的工作有意義。
但也有人認為這是美國特殊的企業文化帶來的惡果，導致許多員工毋須付出勞力就能領到報酬。有位資深工程師麥克米倫（Derrick McMillen）對《華爾街日報》透露，自己曾在Meta與Salesforce工作，發現大型科技企業好像普遍存在「冗員」，20％的員工完成了80％的工作，所以現在更喜歡在小公司就職，小公司裡的每個人都比較有責任感。
Salesforce今年初也裁員了8000名員工，約佔總人力的10％。包括亞馬遜（Amazon）、Google及推特（Twitter）和微軟等多家大型公司今年紛紛宣佈大規模裁員。有科技公司的老闆透露，大規模裁員後很驚訝地發現，對公司的生產力沒什麼影響，這才發現原本的人力運用效率有多低。「所以我們可能會再來一次大規模裁員」，因為裁員的效果太好了。